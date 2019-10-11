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Tüfeğini temizlerken 3 aylık oğlunu vurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.10.2019
TÜFEĞİNİ TEMİZLERKEN 3 AYLIK OĞLUNU VURDU

Muğla'nın Milas ilçesinde, av tüfeğini temizlemek isteyen baba, yanlışlıkla tetiğe basması sonucu beşiğindeki 3 aylık oğlunu yüzünden yaraladı. Yaralı bebek, hastanede tedaviye alındı.

'ın kırsal Aslanyaka Mahallesi'nde çiftçilik yapan E.D., dün saat 21.00 sıralarında, evde av tüfeğini temizlerken yanlışlıkla tetiğe dokundu.
Tüfekten çıkan saçmalardan biri, beşiğinde yatan 3 aylık oğlu A.E.D.'nin yüzüne isabet etti.

Minik A.E.D., ambulansla Milas'taki özel hastaneye kaldırıldı. Tedavisine başlanan bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Jandarma, olayın ardından baba E.D.'yi gözaltına aldı. Jandarmanın ifadesine başvurduğu anne İ.D.'nin ifadesinde olayın kazayla meydana geldiğini belirtip, şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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