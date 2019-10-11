11 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

ABD'nin YPG'ye verdiği füzeler Suriye Milli Ordusu'nun elinde

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
ABD TERÖRİSTLERE VERMİŞTİ! BAKIN ŞİMDİ NE OLDU

Amerika, Suriye'nin kuzeyinde konuşlanan terör örgütü 'ye binlerce TIR'la silah yardımında bulunmuştu. 'nin 'nı başlatmasıyla Amerika'nın verdiği silahları kullanmaya çalışan teröristler başarılı olamadı. Ele geçirilen Amerika'nın verdiği füzeler, 'nun eline geçti.

'nce Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan 'nda 3. güne girildi. Harekatta başarılı bir şekilde ilerleyen , 277 teröristi etkisiz hale getirdi.

Hızlı bir şekilde operasyon ilerlerken teröristlerin kullandıkları silahlar da ele geçiriliyor. Amerika'nın yıllardır silahla beslediği teröristler aldığı silahları Barış Pınarı Harekatı'nda Türk askerine karşı kullanmak istese de başarılı olamıyor. Bölgede ele geçirilen füzeler tarafından teröristlere karşı kullanılıyor.

Son dakika haberi: Teröristler silahlarını bırakıp kaçtı SON DAKİKA HABERİ: TERÖRİSTLER SİLAHLARINI BIRAKIP KAÇTI

YPG, SİLAHLARI SURİYE MİLLİ ORDUSU'NA KAPTIRDI

DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek 2015'ten bu yana /'ya askeri destek veren ABD, binlerce tırlık yardımlarla terör örgütü YPG'yi silaha boğmuştu. Amerika'nın verdiği silahları 'ye karşı kullanmak isteyen teröristler hezimete uğradı. Bölgeyi ablukaya alan TSK ve Suriye Milli Ordusu, YPG'nin elindeki silahları ele geçirdi.



277 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 277 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. tarafından yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında icra edilen hava harekâtıyla 9 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu." ifadeleri kullanıldı.

YPG/PKK'LILARA AİT ARAÇ İMHA EDİLDİ

Suriye Milli Ordusuna ait kuvvetler 'da YPG/PKK'lılara ait havan atışı yapan bir kamyoneti imha etti. Araçta bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile beraber yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Suriye Milli Ordusuna ait kuvvetler Tel Abyad'ın batısındaki El-Yabisa köyünde YPG/PKK'lılara ait havan atışı yapan bir kamyoneti imha etti. Edinilen bilgiye göre aracın içerisindeki 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Turk Turk

Teroristlerde onlari kullanacak beyin yokki.beyin olsa zaten baskasina uşaklik etmezler.haysiyetsizler.aha boyle aliriz elinizden bi atis bile yapamadan.asil silahlar daha guneydedir.onlarida almak gerek

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır0
cevapla 11.10.2019 11:47
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN