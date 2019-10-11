ABD'nin YPG'ye verdiği füzeler Suriye Milli Ordusu'nun elinde
Amerika, Suriye'nin kuzeyinde konuşlanan terör örgütü YPG'ye binlerce TIR'la silah yardımında bulunmuştu. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasıyla Amerika'nın verdiği silahları kullanmaya çalışan teröristler başarılı olamadı. Ele geçirilen Amerika'nın verdiği füzeler, Suriye Milli Ordusu'nun eline geçti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda 3. güne girildi. Harekatta başarılı bir şekilde ilerleyen TSK, 277 teröristi etkisiz hale getirdi.
Hızlı bir şekilde operasyon ilerlerken teröristlerin kullandıkları silahlar da ele geçiriliyor. Amerika'nın yıllardır silahla beslediği teröristler aldığı silahları Barış Pınarı Harekatı'nda Türk askerine karşı kullanmak istese de başarılı olamıyor. Bölgede ele geçirilen füzeler Suriye Milli Ordusu tarafından teröristlere karşı kullanılıyor.
YPG, SİLAHLARI SURİYE MİLLİ ORDUSU'NA KAPTIRDI
DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek 2015'ten bu yana YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD, binlerce tırlık yardımlarla terör örgütü YPG'yi silaha boğmuştu. Amerika'nın verdiği silahları Türkiye'ye karşı kullanmak isteyen teröristler hezimete uğradı. Bölgeyi ablukaya alan TSK ve Suriye Milli Ordusu, YPG'nin elindeki silahları ele geçirdi.
277 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MSB, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 277 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında icra edilen hava harekâtıyla 9 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu." ifadeleri kullanıldı.
YPG/PKK'LILARA AİT ARAÇ İMHA EDİLDİ
Suriye Milli Ordusuna ait kuvvetler Tel Abyad'da YPG/PKK'lılara ait havan atışı yapan bir kamyoneti imha etti. Araçta bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile beraber yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Suriye Milli Ordusuna ait kuvvetler Tel Abyad'ın batısındaki El-Yabisa köyünde YPG/PKK'lılara ait havan atışı yapan bir kamyoneti imha etti. Edinilen bilgiye göre aracın içerisindeki 2 terörist de etkisiz hale getirildi.
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Teroristlerde onlari kullanacak beyin yokki.beyin olsa zaten baskasina uşaklik etmezler.haysiyetsizler.aha boyle aliriz elinizden bi atis bile yapamadan.asil silahlar daha guneydedir.onlarida almak gerekcevapla 11.10.2019 11:47
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