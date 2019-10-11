11 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Bursa’da Rus kadın 13. kattan düşerek hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
BURSA’DA RUS KADININ SIR ÖLÜMÜ

’da yabancı uyruklu bir kadın, iş hanının 13’üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Kadının üzerinden üzerinden farklı dilde yazılı bir pusula çıktı. Yaşanan feci olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Rus olduğu öğrenilen (54), Hacıilyas Mahallesi'ndeki bir iş hanının 13. katından aşağı düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ ARANDI

Vatandaşlar büyük bir gürültü duyduğunu ve bir kadının kanlar içinde yerde yattığını görerek 112 acil servis ekiplerine haber verdi.

HAYATA VEDA ETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Elmira Maslenikova'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının ölüm sebebi araştırılırken, üzerinden farklı dilde yazılı bir pusula çıktı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN