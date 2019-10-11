Bursa’da Rus kadın 13. kattan düşerek hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
Bursa’da yabancı uyruklu bir kadın, iş hanının 13’üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Kadının üzerinden üzerinden farklı dilde yazılı bir pusula çıktı. Yaşanan feci olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Rus olduğu öğrenilen Elmira Maslenikova (54), Hacıilyas Mahallesi'ndeki bir iş hanının 13. katından aşağı düştü.
SAĞLIK EKİPLERİ ARANDI
Vatandaşlar büyük bir gürültü duyduğunu ve bir kadının kanlar içinde yerde yattığını görerek 112 acil servis ekiplerine haber verdi.
HAYATA VEDA ETTİ
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Elmira Maslenikova'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının ölüm sebebi araştırılırken, üzerinden farklı dilde yazılı bir pusula çıktı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
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