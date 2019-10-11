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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
PEŞ PEŞE UYARILAR! BU BÖLGEDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile ve 'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile ve 'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI DEĞİŞMEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR ORTA KUVVETTE ESECEK

Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. 24
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 24
Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 21
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 24
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32

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