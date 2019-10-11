10 bin polis alımı için tarih verildi! 26. dönem POMEM polis alımı ne zaman yapılacak? İşte başvuru şartları!

26. dönem POMEM polis alımı için merakla beklenen açıklama geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 bin polis alımı için adayları heyecanlandıran açıklamayı yaptı. Açıklamanın ardından polis olma hayali kuran gençlerde gözler POMEM polis alımı başvuru şartları için çevrildi. 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak? 25. dönem POMEM polis alımının Eylül ayı başlarında yayımlanması bekleniyordu. Ancak kadın özel harekatçı yapılacağının duyurulmasının ardından 26. dönem POMEM polis alımı araştırılmaya başlandı. Peki, 10 bin POMEM polis alımı ne zaman yapılacak? İşte, 10 bin polis alımı için son gelişmeler…

10 bin polis alımı için polis olmak isteyen gençleri sevindiren açıklama yapıldı. 26. dönem POMEM 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak? POMEM polis alımı ilanı uzun zamandır gençler tarafından yakından takip ediliyordu. 25. dönem ilanının kadın özel harekata ayrılması ile birlikte gözler 26. dönem POMEM 10 bin polis alımı için çevrilmişti. Bakan Soylu katıldığı bir televizyon programında heyecanlandıran açıklamayı yaptı. Peki, POMEM polis alımı başvuru şartları nelerdir? İşte, POMEM 10 bin polis alımı ile ilgili merak edilen detaylar…

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