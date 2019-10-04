YSK’dan 255 personel alımı müjdesi! YSK personel alımı başvuru şartları nelerdir? YSK personel alımı ne zaman?

Resmi Gazete’de yayımlanan personel alım ilanlarına göre YSK 255 personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, YSK personel alımı başvuru şartları nelerdir? YSK personel alımı ne zaman? İş sahibi olmak isteyen vatandaşlar YSK personel alımı ilanına büyük ilgi gösteriyor. Başvuruların ardından sözlü sınava alınacak kadronun 5 katı kadar aday çağrılacak. Sözlü sınavda başarılı olacak kişiler YSK kadrosunda çalışmaya başlayacak. İşte, YSK personel alımı başvuru şartları!

YSK personel alımı başvuru şartları için araştırmalar sürüyor. YSK personel alımı başvuru şartları nelerdir? YSK personel alımı ne zaman yapılacak? Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre YSK toplamda 255 personel alımı yapacak. Alınacak personeller YSK'nın merkez teşkilatında çalışacak. 2 mühendis, 7 çözümleyici, 5 programcı, 2 teknisyen, 2 bilgisayar işletmeni, 17 veri hazırlama kontrol işletmeni, 5 şoför, 2 sekreter, 1 santral memuru, 1 kaloriferci ve 10 hizmetli olmak üzere toplam 255 personel alımı olacak. Peki, YSK personel alımı ne zaman yapılacak? YSK personel alımı başvuru şartları nelerdir?

YSK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

YSK'nın internet sitesinde (www.ysk.gov.tr) yer alan müracaat formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılacak başvurular 14 Ekim tarihinde saat 09.00'da başlayacak ve 21 Ekim günü saat 17.00'de sona erecek.

YSK başvuru detaylarını ve şartlarını öğrenmek için diğer sayfaya geçiniz...