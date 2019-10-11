11 Ekim 2019, Cuma
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Cuma namazında Mehmetçik için dua edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
CUMA NAMAZINDA MEHMETÇİK İÇİN DUA EDİLDİ

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla 'ın ustalık eseri 'nde cuma hutbesinde 'e dua edildi. Selimiye Camisi İmamı Alpcan Çelik, hutbede, Türk milletinin bütün zorluklara rağmen her zaman vatanını savunduğunu belirtti.

İslam coğrafyasının dört bir köşesinde ateş çukurları açmak isteyenlerin türlü hile ile desiselerle, plan ve tuzaklarla 'nin bekasına saldırdığını ifade eden Çelik, "Bizler, gerektiğinde aç ve susuz kalırız. Ancak hürriyet ve bağımsızlığımızdan, izzet ve şerefimizden asla taviz vermeyiz. Vatanımıza ve mukaddesatımıza, birliğimize ve beraberliğimize yönelik saldırılara her türlü fedakârlığı göstererek karşı dururuz. Bu cennet vatanımızın bir karış toprağını bile asla düşmana teslim etmeyiz." dedi.

Türk askerinin bölgenin barış ve selameti için sefere çıktığını hatırlatan Çelik, şunları söyledi:

"Ya Rabb'i izzet ve onurumuza, istiklal ve istikbalimize kastedenlere, varlığımıza ve vatanımıza göz dikenlere fırsat verme. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizin barış ve selameti için sefere çıkan kahraman ordumuza yardım eyle. Askerlerimizi ve güvenlik güçlerimizi her türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle! Fesadı ve terörü ortadan kaldırmak için çıktığımız bu yolda bizleri nusretinle ve kudretinle muzaffer eyle."

MEHMETÇİK İÇİN DUA

'deki tarihi Eski Cami'de de 'e destek amacıyla dualar edildi.

Kılıçla hutbe geleneğinin sürdürüldüğü camide, harekatın başarıya ulaşması için vatandaşlar ellerini semaya açarak Allah'tan Tür ordusuna yardım diledi.

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