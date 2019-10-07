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THY en az lise mezunu 700 yeni kabin memuru alacak! THY personel alımı başvuru şartları nelerdir?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
THY EN AZ LİSE MEZUNU 700 YENİ KABİN MEMURU ALACAK! THY PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

’den personel alımı müjdesi geldi! Kadrosunu her geçen gün genişleten THY, 700 kabin memuru alacağını duyurdu. THY ve İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokole göre, 700 kadın kabin memuru alınacak. Peki, THY personel alımı başvuru şartları nelerdir? THY 700 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? İşte yanıtı…

() 700 kadın kabin memur alacağını duyurdu. THY personel alımı başvuru şartları için vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. THY personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları, bünyesinde çalışmak isteyenlere müjdeli haber verdi. Peki, THY 700 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İnternet üzerinden yapılacak başvurunun ardından adaylar online uygulama, test ve mülakat süreçlerine çağrılacak.

THY kabin memuru alımı başvuru şartları için diğer sayfaya geçiniz...

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