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Son dakika: Esenyurt'ta vahşet! Hırsız kadının boğazını keserek katletti...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
HIRSIZ KADININ BOĞAZINI KESEREK KATLETTİ...

Son dakika haberine göre; 'un ilçesi 'nde vahşet dolu anlar yaşandı. Bir eve giren hırsız, evde karşılaştığı yaşlı kadının boğazını keserek katletti.

'nde bir eve giren hırsız, evde karşılaştığı yaşlı kadını boğazını kesti.

Bir s��re önce gittikleri hastaneden eve dönen yakınları kanlar içinde buldukları Nazlı Dere için hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü belirledi.

Hırsızın evdeki altın bilezikleri çaldığı öğrenildi.

Polisin soruşturması sürüyor.

Yaşlı kadın boğazı kesilerek katledildi! Esenyurt'ta hırsız vahşeti |Video YAŞLI KADIN BOĞAZI KESİLEREK KATLEDİLDİ! ESENYURT'TA HIRSIZ VAHŞETİ |VİDEO

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