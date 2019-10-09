Son dakika: Esenyurt'ta vahşet! Hırsız kadının boğazını keserek katletti...
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
Son dakika haberine göre; İstanbul'un Esenyurt ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde vahşet dolu anlar yaşandı. Bir eve giren hırsız, evde karşılaştığı yaşlı kadının boğazını keserek katletti.
Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde bir eve giren hırsız, evde karşılaştığı yaşlı kadını boğazını kesti.
Bir s��re önce gittikleri hastaneden eve dönen yakınları kanlar içinde buldukları Nazlı Dere için hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü belirledi.
Hırsızın evdeki altın bilezikleri çaldığı öğrenildi.
Polisin soruşturması sürüyor.
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