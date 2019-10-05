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Ümraniye'de şiddetli rüzgâra dayanamayan çatı uçtu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.10.2019
ŞİDDETLİ RÜZGARA DAYANAMADI VE...

Ümraniye'de sağanak yağışla birlikte başlayan şiddetli rüzgâr bir binanın çatısını uçurdu. Uçan çatı başka bir binaya ve kahvehaneye zarar verdi.

Olay, Esenkent Mahallesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. genelinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgârda Ümraniye'deki 5 katlı bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı, önce karşıda bulunan 3 katlı bir binaya çarptı, çarpmanın etkisiyle kopan çatı parçaları daha sonra bir kahvehaneye zarar verip sokağa dağıldı.



HASAR OLUŞTU

Olayı gören vatandaşlar polise ve itfaiyeye haber verdi. Polis vatandaşları uyarırken, itfaiye ekipleri de çevrede önlem aldı. Olayda çatısı uçan bina ile uçan çatının çarptığı bina ve kahvehanede hasar meydana geldi.

"KARŞI BİNANIN ÇATISI UÇMUŞ"

Uçan çatının zarar verdiği kahvehanenin sahibi İsmail Kesik, "Fırtına çıkmış. Fırtına karşıdaki binanın çatısını uçurmuş. Getirmiş binaya ve kahvenin üzerine vurmuş. Beni aradılar, fırtınadan gelemedim. Fırtına dinince geldim. Kahvehanenin kapısını zor açtım, içeriye girdim" dedi.

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