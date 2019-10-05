Göçmenleri taşıyan TIR kaza yaptı, kaçmak isteyen şoför yolcuları yola savurdu
Edirne’de sınırdışı edilmeyi bekleyen göçmenleri taşıyan bir TIR, Arnavutköy’de saat 04,00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Bağlantı yolu Gişeler mevkiinde yağmurun etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrasında olay yerinden kaçmak isteyen TIR şoförü, TIR dorsesini kaldırarak göçmenleri yola savururken, 34 göçmen yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Edirne'de sınır dışı edilmeyi bekleyen 100'ün üzerinde Bangladeş, Pakistan ve Sri Lanka uyruklu göçmenlerin içinde bulunduğu TIR, yağmur nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Göçmenler neye uğradığını şaşırırken, kazanın etkisini atlatan TIR sürücüsü ise kaçmak için aracın plakalarını söktü.
DORSEYİ KALDIRIP KAÇINCA GÖÇMENLER YOLA SAVRULDU
Kazanın etkisini atlatan sürücü, TIR'ın plakalarını söktükten sonra dorsesini kaldırıp, göçmenleri sağa sola savurduktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. TIR'ın dorsesinden düşen göçmenler ise yol kenarındaki petrole sığındı. Petrol çalışanları ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri göçmenlerin bulunduğu petrolde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı göçmenlere müdahalede bulundu.
34 GÖÇMEN YARALANDI
Olay yerinde çalışma yapan sağlık ekipleri 34 göçmene müdahalede bulunarak ambulansa aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı 34 göçmen en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralı olmayan göçmenler ise otobüslere bindirilerek polis merkezine götürüldü. Öte yandan göçmenlerin tır şoförüne kişi başı yaklaşık 2 bin dolar verdikleri öğrenildi. Olay yerinde incelemelerini sürdüren polis ekipler, kaçan tır şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.
SURATLARI PARAMPARÇA OLDU
Olayı anlatan petrol çalışanı Nurullah Gülten, "İlk başta baktık 10-15 kişi geldi buradan. Birisinin suratı parçalanmıştı. Ne olduğunu sorduk tır devrildi dediler. Ardından biz polisi aradık ambulansı aradık. Damper devrilmiş suratları paramparça olanlar vardı" dedi.
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