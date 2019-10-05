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Şiddetli rüzgâr Kartal, Bakırköy ve Fatih'te ağaçları devirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.10.2019
İSTANBUL, KABUSU YAŞADI!

gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle , Bakırköy ve Fatih'te ağaçlar devrildi. Ağaçlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kesilip parçalara bölünerek düştükleri yerlerden kaldırıldı.

, Uğur Mumcu Mahallesi Akzambak Sokak'ta saat 03.30 sıralarında bir ağaç şiddetli rüzgârın etkisiyle devrildi. Devrilen ağacın etkisiyle sokakta araç geçişi durdu.

ULAŞIMA AÇILDI

Ağacın devrildiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı motorlu testere ile keserek parçalara ayırdı. Ağacın kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

PARÇALANARAK KALDIRILDI

Öte yandan, birçok ilçede etkili olan şiddetli rüzgârda Bakırköy ve Fatih'te de ağaçlar devrildi. Ağaçlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kesilip parçalara bölünerek düştükleri yerlerden kaldırıldı.

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