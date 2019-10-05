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Şiddetli rüzgar Üsküdar sahilde kafe ve restoranlara zarar verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.10.2019 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019
RÜZGAR, ÜSKÜDAR SAHİLİ ÇARPTI!

'da gece saatlerinde etkili olan ve rüzgar, Üsküdar'da özellikle kafe ve restoranları olumsuz etkiledi. karşında bulunan kafe ve restoranlar��n bahçelerinde bulunan şemsiyeler uçtu.

'un birçok ilçesinde etkili olan sağanak ve rüzgardan Salacak Mahallesi Üsküdar Harem Sahil yolundaki kafe ve restoranlar olumsuz etkilendi. Sahil yolunda nedeniyle su birikintileri oluşurken, şiddetli rüzgarda Kız Kulesi'nin karşında bulunan kafe ve restoranların şemsiyeleri uçtu. Şemsiyeleri iş yerlerinin çalışanları zorlukla topladı.

Şiddetli rüzgar Üsküdar sahilde kafe ve restoranlara zarar verdi | Video ŞİDDETLİ RÜZGAR ÜSKÜDAR SAHİLDE KAFE VE RESTORANLARA ZARAR VERDİ | VİDEO

"3 BİN LİRALIK ZARARIMIZ VAR"

Sahildeki kafelerden birinde çalışan Yusuf Yılmaz, "Burada çok müşterimiz vardı. Yağmurun ardından hepsi toplanıp arabalarına binerek gittiler. Şemsiyelerimiz kötü oldu, bazıları yola falan fırladı. İnşallah insanlara bir şey olmamıştır. Çok kötü geldi fırtına. Yaklaşık 3 bin liralık zararımız var. Daha henüz tespit etmedik ama şemsiyelerin hepsi gitti. Şemsiyenin teki 300-400 lira arasında" dedi.

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