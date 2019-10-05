Eşinin öldürmeyi planlayan adamın oyununu tetikçi bozdu

Eşinin servetine konmak isteyen Kadir A.’nın bir kişi aracılığıyla 700 bin liraya tuttuğu kiralık katil Müslim Kaya, kendisine verilen adreste başka bir kadının kaldığını anlaması üzerine cinayetten vazgeçti. Polise giderek teslim olan tetikçinin ifadesi doğrultusunda cinayet şebekesi çökertildi.

İstanbul'da yaşayan, 3 milyon liraya yakın bir servetin sahibi olan ve memurluk yapan Nafiye Deniz A., 2005 yılında iş insanı Kadir A. ile evlendi. Maddi durumu iyi olan Nafiye Deniz A., nikâh öncesinde mal varlığı anlaşması yaptı. "Eşler yaşadığı sürece gerçekleşen boşanma kararlarında birbirinden mal talebinde bulunamayıp ancak eşlerden birisinin ölmesi durumunda yaşayan eş ölen eşin mirasçısı olacaktır" şeklindeki sözleşmeyle evlenen çift arasında 2008'de sorunlar yaşandı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Nafiye Deniz A. ayrılmak için mahkemeye başvurdu ancak Kadir A. boşanmayı kabul etmedi. İkili arasında 11 yıldır çekişmeli bir boşanma davası sürerken, Müslim Kaya isimli sabıkalı bir kişi geçen ağustos ayında Emniyet'e giderek Soner D. ve Kadir A. isimli kişilerden şikâyetçi oldu.

Şikâyet dilekçesinde "Soner D. isimli şahıs bana Nafiye Deniz A. isimli kadını öldürtmek istedi ve adres verdi. Ancak ben cinayet öncesi keşif amaçlı gittiğim adreste Nafiye Deniz A.'nın değil başka bir kadının yaşadığını gördüm. Bana yanlış bir insanı öldürtmeye çalıştıkları için Soner D. ve Kadir A.'dan şikâyetçiyim" ifadelerini kullandı. Şikâyet üzerine Müslim Kaya, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanıp cezaevine konuldu.

MİRASA KONMA PLANI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince başlatılan teknik ve fiziki çalışmalarda Almanya'da yaşayan ve sağlık işletmeciliği yapan Kadir A.'nın, mirasına konmak adına eşini öldürtmek için Soner D. ile anlaştığı, Soner D.'nin de üç arkadaşıyla cinayet planı yaptığı ve 700 bin lira karşılığında kiralık katil Müslim Kaya ile anlaştığı tespit edildi.

Ayrıca tetikçi Müslim Kaya'nın, gittiği adreste başka bir kadını görünce cinayetten vazgeçip şikayetçi olmasının ardından Soner D. ile tartışıp kavga ettiği de belirlendi. Milliyet'in haberine göre; yapılan kimlik ve adres tespitlerinin ardından harekete geçen polis ekipleri, Soner D. ile birlikte H.A., T.Ç., ve K.B.'yi İstanbul, Muş ve Giresun'da gözaltına aldı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Nafiye Deniz A.'yı öldürmek için ikinci bir cinayet planı yaparken yakalandıkları ve cinayet için Kadir A. ile 1 milyon euroya anlaştıkları ileri sürülen Soner D. ve üç adamı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri savcılıkça tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Almanya'da hastane işletmeciliği yapan Kadir A. hakkında da yakalama kararı çıkarılıp Alman makamlarıyla irtibata geçildi.