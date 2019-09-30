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Son dakika: İstiklal Caddesi’nde Halit Ayar'ın öldürülmesi ile ilgili flaş karar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
HALİT AYAR'IN ÖLDÜRÜLMESİ İLE İLGİLİ FLAŞ KARAR

Son dakika haberi... İstiklal Caddesi’nde 7 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki 'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Savcılık, 'ı öldürülmesi suçundan şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında ağrılaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheliler hakkında ayrıca "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli yağma teşebbüs" suçlarından toplam 48 yıl 6'şar ay hapis ve 73'er yıla kadar hapisleri istendi.

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