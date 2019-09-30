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Antalya'da minik Aysima için yardım kampanyası

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.09.2019
MİNİK AYSİMA İÇİN YARDIM KAMPANYASI

'da, ender görülen NCL (beyincik erimesi) hastalığı teşhisi konulan 4,5 yaşındaki Topal için yardım kampanyası başlatıldı. , "Ziraat Bankası üzerinden Antalya Valiliği onayıyla kampanya başlatıldı. İsteyen Aysima Topal adına bağış yapabilir" dedi.

Şule-Sinan Topal çiftinin kızı 'ya bir yıl önce epilepsi teşhisi konuldu. Minik Aysima'nın hastalığı ilerleyince aile, ve Ankara'da bazı hastanelere başvurdu.

Hastanesinde alınan kan örneklerinden çocuğa "NCL Tip 2" hastalığı teşhisi konuldu.

7 AYDIR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Yıllık maliyeti 702 bin avro olan ilaçları alabilecek maddi güçlerinin olmadığını belirten aile için Antalya Valiliğinin onayıyla yardım kampanyası başlatıldı.

, yaptığı açıklamada, Almanya'ya gönderilen kan örneklerinden de NCL teşhisi konulan kızının 7 aydır yaşam savaşı verdiğini söyledi.

Aysima'nın beyin olarak sürekli geriye gittiğini belirten Topal, "Kızım önceleri konuşurdu, koşardı, oynardı. Şimdi 'anne', 'baba' kelimeleri dışında konuşamıyor, üç kelimeyi bir araya getiremiyor. Artık yemeğini yiyemiyor, titreyerek zor yürüyor." dedi.

Çocuğunun tedavisi için yurt dışından ilaç getirilmesi gerektiğini vurgulayan Topal, söz konusu ilaç alınabilirse bunun ameliyatla kızının beynine enjekte edileceğini ifade etti.

"İLACIN YILLIK MALİYETİ 702 BİN AVRO"

NCL'nin nadir görülen bir hastalık olduğuna dikkati çeken Topal, "İlacın yıllık maliyeti 702 bin avro. Bizim kendi imkanlarımızla bunu almamız mümkün değil. Ziraat Bankası üzerinden Antalya Valiliği onayıyla kampanya başlatıldı. İsteyen Aysima Topal adına bağış yapabilir. Evladımız gözümüzün önünde eriyor. Bunun için desteğe ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

ZİRAAT BANKASI HESABI AÇILDI

Antalya Valiliği izniyle Aysima için açılan yardım kampanyası kapsamında Ziraat Bankası Aspendos Bulvarı Şubesi'nde bir hesap açıldı. Bir yıl sürecek yardım kampanyasında yaklaşık 4,5 milyon TL'lik yardım toplamak suretiyle ilacın alınması ve tedavisinin yapılması için sorumlu bir kurul oluşturuldu. Aysima için ilacın maliyetini karşılayacak düzeyde yardımlar yapılması ve ilaç alınması halinde ise tedavi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılacak.

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