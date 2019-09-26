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SON DAKİKA: İstanbul depremi sonrası Yalova'da okullar tatil edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
İSTANBUL'DAN SONRA O İLDE DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Son dakika haberi... 'da tüm okullarda Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, AA'ya yaptığı açıklamada, depremin 'da da hissedildiğini belirterek, Valiliğin kararıyla il genelinde eğitim öğretime öğleden sonra ara verildiğini söyledi.

Valilikten yapılan açıklamada depremin, kentte herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığı duyuruldu.

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