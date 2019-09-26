26 Eylül 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Başkan Erdoğan İstanbul depremiyle ilgili brifing aldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
BAŞKAN ERDOĞAN DEPREMLE İLGİLİ BRİFİNG ALDI

Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı , İstanbul'da yaşanan 5,8 şiddetindeki depreme ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan, New York'ta düzenlenen BM 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere gittiği New York'ta düzenlenen BM 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere gittiği ABD'den yurda dönüşünün ardından İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depreme ilişkin bilgi aldı.

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu'ndan bilgi alırken, toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve Binali Yıldırım da yer aldı.
Deprem sırasında neler yapılmalı? Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır? DEPREM SIRASINDA NELER YAPILMALI? DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI? DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?
İstanbul'da beklenen büyük deprem hangi ilçeler için tehlike oluşturuyor İSTANBUL'DA BEKLENEN BÜYÜK DEPREM HANGİ İLÇELER İÇİN TEHLİKE OLUŞTURUYOR
İstanbul acil toplanma alanları nerede? İstanbul'da korkutan deprem İSTANBUL ACİL TOPLANMA ALANLARI NEREDE? İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM
İstanbul Silivri’de kuyumcuda deprem paniği kamerada |Video İSTANBUL SİLİVRİ’DE KUYUMCUDA DEPREM PANİĞİ KAMERADA |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN