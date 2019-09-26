Son dakika: AFAD'dan yeni İstanbul depremi açıklaması
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
Son dakika haberi... AFAD ve Türkiye Deprem Veri Merkezi (TDVM) ortak açıklamasında İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik deprem ile ilgili yapılan açıklamada, "26 Eylül 13.59’da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı AFAD, İstanbul’daki ilk belirlemelerde bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar olduğu ve Avcılar’da bir minarenin kısmen yıkıldığı bilgisine ulaştı. Şirinevler’de yan yatan bir bina tahliye edilirken Sultangazi ve Eyüp’te iki binada hasar oluştu" bilgisi paylaşıldı.AFAD ve Türkiye Deprem Veri Merkezi (TDVM) ortak açıklamasında İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik deprem ile ilgili yapılan açıklamada, "26 Eylül 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı AFAD, İstanbul'daki ilk belirlemelerde bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar olduğu ve Avcılar'da bir minarenin kısmen yıkıldığı bilgisine ulaştı. Şirinevler'de yan yatan bir bina tahliye edilirken Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar oluştu" bilgisi paylaşıldı.
İstanbul Silivri'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında AFAD ve Türkiye Deprem Veri Merkezi (TDVM) ortak açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, "AFAD-TDVM'den (Türkiye Deprem Veri Merkezi) alınan verilere göre Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı AFAD, İstanbul'daki ilk belirlemelerde bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar olduğu ve Avcılar'da bir minarenin kısmen yıkıldığı bilgisine ulaştı. Şirinevler'de yan yatan bir bina tahliye edilirken Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar oluştu. Olası ihtiyaca karşın AFAD İstanbul Arama Kurtarma Birliği'ne destek olarak Sakarya, Bursa, Ankara ve Afyonkarahisar'daki dört AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nden 80 AFAD Arama Kurtarma Uzmanı, İstanbul'a sevk edildi. Haberleşme hatlarındaki sorunun giderilmesi için yürütülen çalışma ise sürüyor" denildi.
Depreme ilişkin teknik verilerinde paylaşıldığı açıklamada, "AFAD-TDVM'den (Türkiye Deprem Veri Merkezi) alınan verilere göre Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin gerçekleştiği noktaya en yakın yerleşim yeri, 21.99 kilometre ile Silivri'nin merkezi oldu. Depremin ardından, en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 18 artçı meydana geldi. Olası takviye amacıyla sevk edilen ekipler dışında, Marmara bölgesindeki AFAD il müdürlüklerinin tamamının yanı sıra AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü, AFAD İzmir ve AFAD Adana Arama Kurtarma Birlikleri teyakkuza geçirildi. Yer kabuğunun 6.99 km. altında gerçekleşen deprem sonrası AFAD İstanbul'un yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki birimlerle 4.5G, uydu ve telsiz haberleşmeleri yapılarak yaşanan olumsuzluk olup olmadığı tespit ediliyor. Deprem, İstanbul'un yanı sıra Marmara bölgesi genelinde hissedildi. AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay ekipleri bölgeye sevk edildi. Emniyet, Jandarma ve Genelkurmay'a ait hava araçları, İstanbul'un yukarıdan gözlenmesi için havalandı. Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay'dan ekipler olay yerine intikal ediyor. AFAD Afet Lojistik Merkezleri ise hazır halde bekletiliyor" ifadeleri kullanıldı.
AFAD ayrıca "İstanbul Silivri'de meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar, acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır." uyarısında bulundu.
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