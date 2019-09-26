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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda deprem anı: “Deprem oldu, pas geçin”

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA DEPREM ANI

’da meydana gelen kente iniş yapacak uçakları da etkiledi. Depremden hemen sonra bir yolcu uçağı pas geçerken, ’na iniş için alçalan yolcu uçaklarının pilotlarına, Merkezi görevlilerinin pas geçmeleri uyarısında bulunmalarının kayıtları da ortaya çıktı.

'da saat 13.59'da meydana gelen de olumsuz etkiledi. Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen depremden kısa bir süre sonra İstanbul Merkezi, pilotları deprem olduğu yönünde bilgilendirdi. Saat 14:00'da pilotlar ile kontrolörlerin iletişim frekansında deprem olduğu yönünde anonslar eksik olmadı. Pilotlar ile kule görevlileri arasındaki depremden hemen sonra gerçekleşen konuşmaların kayıtları da ortaya çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda deprem anı: “Deprem oldu, pas geçin” SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA DEPREM ANI: “DEPREM OLDU, PAS GEÇİN”

EMİRATES UÇAĞI PAS GEÇTİ

Kontrölör, pist kontrolü için havalimanına iniş yapacak uçaklardan olan 'nın EK119 sefer sayılı Dubai-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 777-36N tipi uçağının pilotuna, "deprem oldu, pas geçin" bilgilendirmesi yaptı. Bunun üzerine geniş gövdeli uçak saat 14:02'de pisti pas geçti. Daha sonra kontrolör, Türkçe olarak, "Bir süre beklemeniz olacak, pist kontrolü ne kadar sürecek bilmiyorum herkesin dikkatine" anonsunu yaptı.

Pilotlar da kontrolöre bilgi için teşekkür anonsunda bulundu. Kontrolör daha sonra ise İngilizce olarak havadaki uçaklara, "Deprem oldu, pist kontrolü için pist kapalı.Pozisyonunuzu koruyun" anonsu yaptı.Pist kontrolünde her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması üzerine pas geçen Emirates Havayolları uçağı da başta olmak üzere kısa bir süre sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na güvenli iniş yaptı.

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