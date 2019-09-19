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Dikkat! İstanbul Valiliğinden sel ve su baskını uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.09.2019
DİKKAT! İSTANBUL VALİLİĞİNDEN SEL VE SU BASKINI UYARISI

yapılan açıklamada Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi web sitesinde uyarıda bulunulduğunu açıklandı. İstanbul’da gök gürültülü beklendiğini kaydeden Valilik, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

yapılan sok dakika açıklamasında, Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı bilgisi paylaşıldı. İstanbul'da cuma günü gök gürültülü beklendiğini kaydetti.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

��nümüzdeki beş gün için yapılan tahminlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydeden MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı" denildi.

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