Dikkat! İstanbul Valiliğinden sel ve su baskını uyarısı
Giriş Tarihi: 19.09.2019
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi web sitesinde uyarıda bulunulduğunu açıklandı. İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydeden Valilik, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.
İstanbul Valiliğinden yapılan sok dakika açıklamasında, Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı bilgisi paylaşıldı. İstanbul'da cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydetti.
SEL VE SU BASKINI UYARISI
��nümüzdeki beş gün için yapılan hava durumu tahminlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydeden MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı" denildi.
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