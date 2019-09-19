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ABD, İran planını hazırladı! Hedefte kritik petrol rafineleri var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.09.2019 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
TÜM DÜNYA TEDİRGİN...ABD'NİN PLANI MASADA!

'a yapılan saldırılardan 'ı sorumlu tutan 'nin saldırı için plan hazırladığı ortaya çıktı. ABD , İran’ın kritik altyapısını hedef alan planı 'a sundu. ABD’nin hedefinde dev petrol rafinerisi Abadan ile petrol ihraç merkezi var.

yönetimi ve ismi açıklanmayan kaynaklar, 14 Eylül günü (Bukayk ve el Haris) tesislerine yönelik saldırılardan 'ı sorumlu tutmaya yönelik açıklamalar sonrası ABD 'nın (Pentagon) Tahran'a yönelik bir dizi askeri seçeneği 'a sunduğu ortaya çıktı.

Amerika merkezli NBC ve gibi medya mecralarında yer alan haberlere göre ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Trump'a İran'ın füze depolama alanlarının vurulması ve İran'ın altyapısına yönelik askeri ya da siber operasyonları içeren saldırı seçenekleri önerdi.

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"SALDIRI ORANTILI OLUR"

NBC, İran'a yönelik olası askeri seçenekleri içeren önerinin Pazartesi günü Beyaz Saray'da yapılan ulusal güvenlik toplantısı sırasında başkan Trump'a sunulduğunu ancak Trump'ın "daha sınırlı bir askeri cevap" üzerinde çalışılmasını istediği iddia edildi. ABD Başkanı Trump önceki gün yaptığı bir açıklamada "İran'a saldırı orantılı olur" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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ABADAN RAFİNERİSİ VE HARG ADASI HEDEFTE

ABD'li askeri planlamacılarının oluşturduğu uzun listede, dünyanın en büyük petrol rafinerilerinden biri olan İran'ın Abadan petrol tesisleri ve İran'ın en büyük petrol ihraç merkezi, 'nın bulunduğu belirtildi. Bu tesislerden her ikisine ya da birine yapılacak bir saldırının Tahran'ın petrol üretme ve satma kabiliyetine derin darbe vuracağı savunuluyor.

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TAHRAN: SALDIRILARA CEVAP VERİRİZ

İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA da, Tahran yönetiminin dün, ABD'nin İran'daki diplomatik faaliyetlerini yürüten İsviçre Büyükelçiliği üzerinden 'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya yönelik saldırıyla ilgili kendisini suçlayan Washington'a protesto notası verdi. 'ın haberine göre; Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine saldırının ardından ABD'li yetkililerin İran'ı suçlayarak bu ülkeyi askeri saldırıyla tehdit etmesine karşılık verilen notada, "ABD'nin İran'a yönelik her türlü girişimine yanıt verileceği" belirtildi.

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48 SAAT İÇİNDE AÇIKLAYACAK

Öte yandan ABD Başkanı , dün akşam saatlerinde konuşarak İran'a uygulanacak yeni yaptırımları içerisinde açıklayacaklarını duyurdu. İran'a yönelik yaptırımların artırılması konusuna değinen Trump, "İran'a bazı çok önemli yaptırımlar ekleyeceğiz. Bunları da gelecek 48 saat içerisinde duyuracağız" dedi.

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POMPEO: SAVAŞ SEBEBİ

Riyad'a giderken uçakta kendisini takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Aramco tesislerinin vurulmasından bir kez daha İran'ı sorumlu tuttu ve saldırıyı ilk kez "savaş nedeni" sözleriyle tanımladı. Pompeo, "Saldırıya uğrayan Suudilerdi, saldırı onların topraklarına yapıldı, bu doğrudan onları hedef alan bir savaş nedeniydi." diye konuştu.

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FÜZE VE SİHA PARÇALI KANIT SUNUMU

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Saudi Aramco tesislerine yönelik saldırılarda İran yapımı silahların kullanıldığına ve İran'ın sorumluluğu dair somut kanıtlar olduğunu iddia ettiği bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda Yemen kaynaklı olmadığı vurgulanan saldırıda hedefi bulamayan ve İran yapımı olduğu iddia edilen füze ve SİHA parçalarına yer verildi. Suudi Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki de, saldırının kuzeyden güneye yapıldığını ve İran tarafından desteklendiğini söyledi.

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