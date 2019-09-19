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Son dakika: Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.09.2019 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
TREN RAYDAN ÇIKTI! 2 ÖLÜ VAR

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kılavuz trenin tünel içinde raydan çıkması sonucu 2 makinist hayatını kaybetti. Hattın geçici olarak kapatıldığı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

'dan yola çıkıp Yüksel (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartıman, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı.

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü | Video BİLECİK'TE KILAVUZ TREN TÜNELDE RAYDAN ÇIKTI: 2 ÖLÜ | VİDEO

HAT GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Kazada, kılavuz trende bulunan ve 2 makinist olay yerinde yaşamını yitirdi.İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Hattın geçici olarak kapatıldığı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İşte olay yerinden gelen ilk kareler:

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