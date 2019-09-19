Son dakika: Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü
Giriş Tarihi: 19.09.2019 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kılavuz trenin tünel içinde raydan çıkması sonucu 2 makinist hayatını kaybetti. Hattın geçici olarak kapatıldığı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Ankara'dan yola çıkıp Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartıman, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı.
HAT GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI
Kazada, kılavuz trende bulunan ve 2 makinist olay yerinde yaşamını yitirdi.İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Hattın geçici olarak kapatıldığı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
İşte olay yerinden gelen ilk kareler:
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