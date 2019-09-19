Son dakika: İnci Sözlük ve Uludağ Sözlük satıldı! Türkiye'de milyonlarca kişinin kullandığı sözlük platformu İnci Sözlük ve Uludağ Sözlük'ü satın alan Emin Adanur yoğun şekilde araştırılıyor. Sözlük platformlarının aynı amaçla kullanılıp kullanılmayacağı da merak konusu. Peki, İnci Sözlük kime satıldı? İnci Sözlük ve Uludağ Sözlük'ü satın alan Emin Adanur kimdir? Emin Adanur'un özgeçmişi ve satın alma olayı ile ilgili tüm detayları derledik. İşte İnci Sözlük ve Uludağ Sözlük'ün satışı ile ilgili merak edilen detaylar...

Sözlük konseptinin bilinen oyuncuları arasında yer alan İnci Sözlük ile Uludağ Sözlük'ün %50 hissesi, 10 milyon TL değerlemeyle satıldı. Uludağ sözlük ve İnci Sözlük markalarının yüzde 50'sini, Bursa'da faaliyet gösteren Ergünkent İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Emin Adanur satın aldı. 28 yaşındaki genç girişimci, Türkiye'de yeni neslin en yoğun takip ettiği platformlar arasında yer alan bu iki sözlük sitesini ve bağlı sosyal içerik platformlarını inşaat sektöründe katma değer elde etmek için kullanacak. Peki, İnci Sözlük ve Uludağ Sözlük'ü satın alan Emin Adanur kimdir? İşte detaylar...

EMİN ADANUR KİMDİR?

Emin Adanur isimli girişimci "Merhaba dijital alem" diyerek satın alma ile ilgili detayları paylaştı. İnci Sözlük, Uludağ Sözlük ve İnci Caps gibi markaları içerisinde barındıran satın almayla birlikte genç girişimci ditijal platforma da geçiş yapmış oldu.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın yönetim kurulu başkanı olan Adanur, anlaşma kapsamında 10 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirdi. Her iki markanın da yüzde 50'sini satın alan Emin Adanur'un alımları gerçekleştirdiği alanda yatırımlarını sürdüreceği iddia edildi.

2009 yılında kurulan İnci Sözlük 10 yıllık süre içerisinde 1,2 milyonluk üye sayısına ulaşmıştı. Sosyal medyada yaklaşık 15 milyon kişilik bir takipçi kitlesine sahip olan İnci Sözlük'le ilgili yatırımların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Yine Türkiye'nin ikinci büyük sözlüğü olan Uludağ Sözlük ise 2005 yılında kurulmuş ve 700 bin üye rakamına ulaşmıştı.

Adanur'un ortakları arasına girdiği sözlüklerin atacağı yeni adımlarsa önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

İNCİ SÖZLÜK VE ULUDAĞ SÖZLÜK NASIL KULLANILACAK?

Türkiye'de yeni neslin en yoğun takip ettiği platformlar arasında yer alan bu iki sözlük sitesini ve bağlı sosyal içerik platformlarını inşaat sektöründe katma değer elde etmek için kullanılacak.

İNCİ SÖZLÜK VE ULUDAĞ SÖZLÜK HAKKINDA BİLGİ

15 YIL ÖNCE BAŞLAYAN YOLCULUK

Uludağ Sözlük'ün dijital dünyadaki büyük yolculuğu 2005'te öğrenci projesi olarak başladı. 4 yıl sonra İnci Sözlük, çok kısa süre içinde kendi kitlesini oluşturarak Türkiye internetinde adını duyurmaya başladı. Ardından İncicaps ve Haberself ile kitlelere ulaşan bu iki sözlük platformu, sosyal medyada da geniş bir takipçiye ulaştı.

Bu arada belirtelim, 2013'te Promoviral markasıyla kurumsal firmalara sosyal medya ajans hizmeti vermeye başlandı. 2016'da Texas, Dallas'ta Amerikan şirketlerine hizmet veren yazılım ofisi kuruldu.

KURUMSALLAŞMA ADIMLARI ATILACAK

Şirketin yarı hissesinin satışı sonrasında yönetim kadrosu ve ekip çalışmaya devam edecek. Sözlüklerden ve sosyal platformlardan oluşan şirketin kurumsallaşmasına dönük çalışmalar yapılacak. Önümüzdeki dönemde uygulama geliştirme konusunda insan kaynağı yatırımına gidilecek. Ayrıca sözlüklerle birlikte sosyal medya profillerindeki takipçi kitlesine dönük oyunlar geliştirilmesi için de çalışmalara hız verilecek.

TÜRKİYE'NİN İKİNCİ BÜYÜK SÖZLÜĞÜ

Kuruluş tarihi 2005 olan Uludağ Sözlük, bugün 850 bin günlük ziyaretçi sayısı ve 700 bin üyeyle Türkiye'nin ikinci en büyük sözlük sitesi. 2009 doğumlu İnci Sözlük ise 1,2 milyon üyeye ve sosyal medyada toplam 15 milyon takipçiye sahip. Uludağ Sözlük'te 3 milyon konu başlığıyla ilgili 22 milyon yazı (entry) yer alıyor.

KENDİ KÜLTÜRÜNE SAHİP

Türkiye internet kültürüne pek çok şey kazandıran İnci Sözlük, fotoğraf altına kırmızı şerit çekilerek içeriğe uygun mizahi sözler yazılması prensibine dayanan Caps'ın öncülerinden. İnternet fenomeni Caps'ın tescil sahibi olan İncicaps'te üretilen içerikler Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda yoğun olarak paylaşılıyor. İncicaps'in Instagram'da 1,3 milyon, Facebook'ta 1,9 milyon, Twitter'da ise 2,7 milyon takipçisi bulunuyor.