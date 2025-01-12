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Yavru gorilin ismi Zeytin oldu! Sosyal medyayı sallayan ufaklığın yeni adı anketten çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda kutuda bulunan ve koruma altına alınan yavru goril için 'Üzüm', 'Kömür', 'Misket' ve 'Zeytin' isimleri arasında bir anket düzenledi. Yapılan oylama sonucunda, yavru gorilin ismi 'Zeytin' olarak belirlendi.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.01.2025 12:04 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 12:22
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Yavru gorilin ismi Zeytin oldu! Sosyal medyayı sallayan ufaklığın yeni adı anketten çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 22 Aralık 2024'te Nijerya çıkışlı ve Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe aldı.

İSTANBUL'DA ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda yakaladığı ve nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin paylaşım yapıldı. (AA)Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda yakaladığı ve nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin paylaşım yapıldı. (AA)

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Kutuda, nesli tükenmek üzere olan goril yavrusu ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli tarafından rehabilitasyon ve bakımı yapılan yavru gorilin sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edildiği belirtildi.

Bakanlık daha önceki paylaşımında yavru gorile isim arandığını duyurarak, vatandaşlardan isim önerilerini paylaşmalarını istedi. (AA)Bakanlık daha önceki paylaşımında yavru gorile isim arandığını duyurarak, vatandaşlardan isim önerilerini paylaşmalarını istedi. (AA)

SOSYAL MEDYADA ANKET AÇILDI

İstanbul'da bir hayvanat bahçesinde muhafaza edilen goril yavrusu için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından isim önerileri alındı.

Kullanıcılara sunulan seçenekler ʺÜzümʺ, ʺKömürʺ, ʺMisketʺ ve ʺZeytinʺ oldu. (DHA)Kullanıcılara sunulan seçenekler ʺÜzümʺ, ʺKömürʺ, ʺMisketʺ ve ʺZeytinʺ oldu. (DHA)

VATANDAŞ "ZEYTİN" DEDİ

En çok önerilen 4 isim; 'Üzüm', 'Kömür', 'Misket' ve 'Zeytin', Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından oylamaya açıldı. Oylamaya 122 bin 493 kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 15,6'sı 'Üzüm', yüzde 26'sı 'Misket', yüzde 27,8'i 'Kömür', yüzde 30,6'sı ise 'Zeytin' ismini önerdi. Oylama sonucu yavru gorilin ismi 'Zeytin' olarak belirlendi.

Anket sonucuna göre yavru gorilin ismi 'Zeytin' oldu. (DHA)Anket sonucuna göre yavru gorilin ismi 'Zeytin' oldu. (DHA)

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