Aç karnına kahve içmek bakın neye yol açıyor

Kaynak: AA

Mide Asidini Artırabilir

Kahve, mide asidini artırarak çeşitli mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu, mide ekşimesi, reflü ve mide ağrıları gibi sorunlara yol açabilir. Asidik yapısı, aç karnına daha da etkili hale gelerek mideyi tahriş edebilir.

Hormonal Dengeyi Etkiler

Kahve, aç karnına alındığında, kortizol (stres hormonu) seviyelerinin artmasına neden olabilir. Sabahları zaten yüksek olan kortizol seviyesi, kahve ile daha da artabilir ve bu da anksiyete, yorgunluk hissi ve kan şekeri dalgalanmaları gibi sorunları tetikleyebilir.