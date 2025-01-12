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İstanbul'da otomobil İETT otobüsüne çarptı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Sancaktepe TEM bağlantı yolunda kontrolünü kaybeden otomobil önce karşıda geçti ardından da seyir haliden İETT otobüsüne çarptı. Dehşet dolu kazada 1 kişi hayatını karşı şeride geçen otomobil, seyir halindeki İETT otobüsüne çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.01.2025 19:14 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 19:14
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İstanbul’da otomobil İETT otobüsüne çarptı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Sancaktepe TEM bağlantı yolunda kontrolünü kaybederek karşı şeride geçen otomobil, seyir halindeki İETT otobüsüne çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ DEHŞET SAÇTI!

Kaza, Sancaktepe TEM bağlantı yolu Kartal istikametinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 320A hattında çalışan İETT otobüsü kendi şeridinde seyrederken, karşı yönden gelen bir otomobil kontrolden çıkarak otobüse çarptı.

Sancaktepe'de karşı şeritten gelen araç İETT otobüsüne çarptı | İHASancaktepe'de karşı şeritten gelen araç İETT otobüsüne çarptı | İHA

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 3 yolcu hafif yaralanırken, otomobildeki 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere götürülürken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolu Kartal istikameti bir süreliğine trafiğe kapandı. Yol, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından trafiğe açıldı.

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