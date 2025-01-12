İstanbul’da otomobil İETT otobüsüne çarptı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, Sancaktepe TEM bağlantı yolu Kartal istikametinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 320A hattında çalışan İETT otobüsü kendi şeridinde seyrederken, karşı yönden gelen bir otomobil kontrolden çıkarak otobüse çarptı.

Sancaktepe'de karşı şeritten gelen araç İETT otobüsüne çarptı | İHA

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 3 yolcu hafif yaralanırken, otomobildeki 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere götürülürken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolu Kartal istikameti bir süreliğine trafiğe kapandı. Yol, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından trafiğe açıldı.