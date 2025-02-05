Uzman doktordan sarı serum uyarısı: Hızla iyileşmek için sağlığınızdan olmayın

Geçtiğimiz günlerde sarı serum olarak bilinen ve B vitamininden oluşan takviye serumun 2 kişinin ölümüne neden olmasının ardından uzmanlar vatandaşlara bilinçsiz kullanım konusunda uyarılarda bulunuyor. Diğer adıyla "atom" olarak bilinen ve içeriği B vitamininden oluşan serumun, özellikle soğuk algınlığı ve bağışıklık sistemini destekleme amacıyla yaygın şekilde tercih ediliyor.

ALERJİ RİSKİNİ KATBEKAT ARTTIRIYOR

Ahaber.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir, her gün artan ölüm vakaları nedeniyle kamuoyunu uyardı. Damardan uygulanan bu vitaminin içine ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçların da eklenebilmesi, alerji riskini katbekat artırıyor. Üstelik, önceden defalarca sorunsuz kullanılmış olsa dahi, her dozda ani ve şiddetli alerjik reaksiyon gelişme ihtimali bulunuyor. Hastane koşulları dışında "sarı serum" yaptırmanın tehlikesine dikkat çeken uzmanlar, bu işlemin yalnızca tıbbi donanım ve acil müdahale imkanına sahip merkezlerde uygulanması gerektiğini özellikle vurguladı.