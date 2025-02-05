05 Şubat 2025, Çarşamba
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Uzman doktordan sarı serum uyarısı
2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sarı serum ya da diğer adıyla "atom" faciasında uzman isimden AHaber.com.tr'ye özel uyarılar geldi. İçerisinde B vitamininin bulunduğu sarı serumun hastane dışında uygulanmasının ölümcül risklere neden olacağını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir; "Bu serumlar beklenmeyen alerjik reaksiyonlara neden olarak ölümlere yol açabilir" ifadelerini kullandı.