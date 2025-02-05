Bilim insanları bir mucizeye imza attı: 2 bin yılık yanmış parşömen ilk kez okundu

MS 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu kömüre dönüşmek üzere olan eski bir parşömenin sırları açığa çıkmak üzere olabilir.
Bilim insanlarının X-ışını görüntüleme ve yapay zeka (YZ) kombinasyonunu kullanarak parşömenin içeriğini görmesinin ardından, 2 bin yıl sonra parşömenin içeriği yeniden görülebildi.
Papirüs tomarı aslında henüz açılmadı ve açılması durumunda toza dönüşmesi muhtemel.
Bunun yerine bilim insanları, metni dijital olarak açarak satırlar ve sütunlar halinde ortaya çıkardı.
Ekibin şimdi metni çözme görevi var ve sonuçların umut verici olduğu söyleniyor.
BİR FELSEFE ESERİ Mİ? "NEREDEYSE TAMAMINI OKUYABİLECEĞİMİZDEN EMİNİZ"
Herculaneum parşömenlerini açmayı amaçlayan uluslararası bir yarışma olan Vezüv Mücadelesi'nin proje lideri Stephen Parsons, "Parşömenin hemen hemen tamamını okuyabileceğimizden eminiz ve bunu gerçekten yüksek bir güvenle söyleyebildiğimiz ilk sefer bu" dedi.
Araştırmacılar, bazı harflerin okunabildiğini ve bunun bir felsefe eseri olabileceğini düşünüyor.
HERCULANEUM: ANTİK BİR ROMA KENTİNDE KEŞFEDİLDİ
Parşömen, Vezüv Yanardağı'ndan gelen devasa volkanik bulutun altında kalan antik Roma kenti Herculaneum'da keşfedildi.
Herculaneum'da yüzlerce parşömen bulundu ve bunların hepsi karbona dönüşmüştü.
Geçmişte ise bazı belgelerin çözüldüğü ama sonradan parçalandığı biliniyor.
GÜÇLÜ X IŞINLARI SAYESİNDE
Oxford Üniversitesi'nin Bodleian Kütüphanesi'nde bu parşömenlerin bir kısmı muhafaza ediliyor, ancak bunlar onlarca yıldır dokunulmadan bırakılmış durumda.
Teknolojideki son gelişmeler, parşömenlerin zarar görmeden güçlü X-ışını ışınlarıyla 3 boyutlu olarak yeniden oluşturulmasına olanak tanıdığından, bu son parşömen depodan çıkarıldı.
İŞLEM NASIL BAŞLIYOR?
Araştırmacıların öncelikle parşömenin her katmanını tanımlamaları gerekiyor.
Daha sonra mürekkebi tespit etmek için yapay zeka kullanılıyor. Bu, hem papirüsün (kalın kağıt) hem de mürekkebin karbona dönüşmesi ve artık neredeyse ayırt edilemez hale gelmesi nedeniyle zor bir iş.
Mürekkep tespit edildikten sonra dijital olarak parşömene boyanıyor.
Parsons, "Tüm parşömenin metinle dolu olduğunu söyleyebiliriz" dedi ve ekledi:
"Şimdi bunu daha açık bir şekilde göstermek için çalışabiliriz. Bir avuç kelimeden gerçekten önemli pasajlara geçeceğiz."
Yapay zeka ve X-ışınları, araştırmacıların fiziksel olarak taşınması çok zor olan metinleri sanal olarak "açmalarını" ve çözmelerini sağlayarak antik parşömenlerin incelenmesinde devrim yaratıyor.
PAPİRÜSÜN HASSAS KATMANLARINI AÇMAYA GEREK KALMADAN...
Özellikle X-ışınları, X-ışını mikro-bilgisayarlı tomografi (mikro-BT) gibi ileri yöntemler, parşömenlerin son derece ayrıntılı 3 boyutlu taramalarını oluşturur.
Bu taramalar, sıkıca sarılmış veya hasar görmüş parşömen veya papirüsün katmanlarını fiziksel olarak açmaya gerek kalmadan yakalar ve bütünlüğünü korur.
X-ışınları ayrıca eski yazılarda kullanılan metalik veya karbon bazlı mürekkeplerin neden olduğu yoğunluk değişimlerini de tespit edebilir.
Özellikle derin öğrenmeyi kullanan yapay zeka algoritmaları, parşömenin ayrı katmanlarını 3 boyutlu X-ışını verilerinden ayırarak metnin katmanlarını ayırabilir ve böylece metni analiz için izole edebilir.
GÖZLE GÖRÜLMEYEN KARAKTERLERİ BİLE ORTAYA ÇIKARABİLİRLER
Ayrıca, antik yazılara karşılık gelen belirsiz işaretleri veya desenleri vurgulayarak metni tanıyabilirler ve çoğunlukla çıplak gözle görülemeyen karakterleri ortaya çıkarabilirler.
Yapay zeka algoritmaları eksik bölümleri de yeniden oluşturabilir. Makine öğrenimi modelleri boşlukları doldurabilir veya eksik metinleri tahmin edebilir.
"MÜREKKEP DARBELERİNİN HAFİF KALINTILARINA KADAR"
X-ışınlarının mürekkep farklılıklarını tespit ettiği parşömenlerde yapay zeka, genellikle tarihin sonraki dönemlerinde kullanılan metalik mürekkepleri karbon bazlı mürekkeplerden ayırt edebiliyor ve böylece daha ayrıntılı ve bağlama duyarlı bir yorumlama yapılabiliyor.
Gelişmiş görüntüleme, mürekkep darbelerinin hafif kalıntılarını bile izleyebiliyor ve metni inanılmaz ayrıntılarla yeniden oluşturabiliyor.
Geçtiğimiz yıl Vesuvius Challenge ekibi bir başka Herculaneum parşömeninin yaklaşık yüzde 5'ini okumayı başarmıştı.
POMPEI'NİN YIKIMI: 79'DA NELER YAŞANDI?
Pompei, İtalya'nın Campania bölgesinde, bugünkü Napoli'nin yakınlarında bulunan antik bir Roma kentiydi.
MS 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu, Roma kenti Herculaneum ve çevresindeki birçok villayla birlikte yıkıldı ve volkanik küllerin altında kaldı.
Şiddetli patlama şehrin sakinlerini öldürdü ve şehir, 1599'da ilk kez ve yaklaşık 150 yıl sonra daha geniş bir şekilde yeniden keşfedilene kadar yaklaşık 1.500 yıl boyunca kayıp kaldı.
HİROŞİMA SALDIRISINDAN YÜZ BİN KAT FAZLA...
Vezüv'den yayılan ısı enerjisinin, Hiroşima-Nagazaki'deki nükleer patlamalardan yayılan ısı enerjisinin yüz bin katı olduğu söyleniyor.
Şehrin altındaki kalıntılar, topraktaki hava ve nem eksikliği nedeniyle bin yıldan fazla bir süredir korunmuştur.
Kazılar sırasında, bir zamanlar insan bedenlerinin bulunduğu kül tabakalarındaki boşluklara alçı enjekte edildi ve bilim insanları, insanların öldükleri andaki pozlarını tam olarak yeniden yaratabildi.
VEZÜV YANARDAĞI: DÜNYANIN EN TEHLİKELİSİ
Vezüv Yanardağı tartışmasız dünyanın en tehlikeli yanardağıdır.
Yaklaşık bir asır boyunca hareketsiz kaldıktan sonra tekrar canlanarak Pompei'yi yerle bir etti.
ŞUANKİ DURUMU NASIL?
O zamandan bu yana yaklaşık otuz kez daha patladı (en sonuncusu 1944'te) ve üç milyon insanın yakınında duruyor.
Uzmanlara göre Vezüv, şuanki durumu uykuda olsa da "son derece aktif" ve öngörülemez bir yanardağ.
Bilim insanları bugün bile Vezüv Yanardağı kıyılarında kültürel, mimari ve insan kalıntılarına rastlıyor.
Şubat ayında Pompei harabelerindeki termal banyolarda yapılan kazılarda, MS 79 yılındaki patlamada hayatını kaybeden çömelmiş bir çocuğun iskeleti ortaya çıkarıldı.