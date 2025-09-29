Ünlü sanatçı Güllü’nün ölümünde dikkat çeken gelişme! O anların tamamı ortaya çıktı | Görüntülere kriminal inceleme

Geçtiğimiz günlerde Yalova'daki evinin teras penceresinden aşağı düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölümü sevenlerini derinden sarstı. Ölmeden saniyeler önceki ev içi görüntüleri tartışmalara neden olmuştu. Yaşanan gelişmede o görüntülerin tamamı ortaya çıktı.
28 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.
İŞTE O GÖRÜNTÜLERİN TAMAMI
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken olay anının ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı. Özellikle sosyal medyada lavabodan çıktıktan sonra düşene kadar olan 2 dakikalık eksik kısımla ilgili ortaya birçok iddia atılmıştı.
MÜZİK SESİ GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ TARAFINDAN KESİLDİ
Görüntülerde müzik sesinin düşme sırasında kesilmesiyle ilgili de birçok iddia ileri sürülmüştü. Bunun nedeninin ise güvenlik kamerasının özelliği olduğu öğrenildi.
Kameranın insan sesine duyarlı olduğu ve bu özelliği nedeniyle televizyondan çalan müziğin sesinin kamera tarafından kesildiği ve insan seslerinin ön plana çıkarıldığı bildirildi. Görüntülerde de müzik sesinin insan sesine göre daha alttan geldiği görüldü.
Öte yandan, Güllü'nün otopsi raporunda ise darp ve cebir izinin bulunmadığı, yüksekten düşmeye bağlı yaraların ve izlerin bulunduğu öğrenildi.
TEMİZliK YAPAN KİŞİNİN İFADESİ ALINDI: YERLER MAYİ SABUNLA SİLİNMİŞ
Öte yandan yapılan incelemelerde, Güllü'nün bulunduğu zeminin kaygan olduğu ve bu nedenle de temizlik yapan kişinin de ifadesine başvurulduğu bildirildi. Yerlerin ise mayi sabunla temizlendiği kaydedildi. Ünlü sanatçının yerlerin kayganlığından dolayı ayağının kaydığı düşünülüyor.
"SPEKÜLATİF HABERLER VE PAYLKAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN"
Sanatçı Güllü'nün avukatlarından ise dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Açıkalmada "Spekülatif haberlerin ve sosyal medya paylaşımlarının kamuoyunda infial yaratmaması adına, yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesini önemle rica ederiz" denildi.