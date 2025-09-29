Ünlü sanatçı Güllü’nün ölümünde dikkat çeken gelişme! O anların tamamı ortaya çıktı | Görüntülere kriminal inceleme

Kameranın insan sesine duyarlı olduğu ve bu özelliği nedeniyle televizyondan çalan müziğin sesinin kamera tarafından kesildiği ve insan seslerinin ön plana çıkarıldığı bildirildi. Görüntülerde de müzik sesinin insan sesine göre daha alttan geldiği görüldü.

Fotoğraf-İHA

Öte yandan, Güllü'nün otopsi raporunda ise darp ve cebir izinin bulunmadığı, yüksekten düşmeye bağlı yaraların ve izlerin bulunduğu öğrenildi.

TEMİZliK YAPAN KİŞİNİN İFADESİ ALINDI: YERLER MAYİ SABUNLA SİLİNMİŞ

Öte yandan yapılan incelemelerde, Güllü'nün bulunduğu zeminin kaygan olduğu ve bu nedenle de temizlik yapan kişinin de ifadesine başvurulduğu bildirildi. Yerlerin ise mayi sabunla temizlendiği kaydedildi. Ünlü sanatçının yerlerin kayganlığından dolayı ayağının kaydığı düşünülüyor.

"SPEKÜLATİF HABERLER VE PAYLKAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN"

Sanatçı Güllü'nün avukatlarından ise dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Açıkalmada "Spekülatif haberlerin ve sosyal medya paylaşımlarının kamuoyunda infial yaratmaması adına, yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesini önemle rica ederiz" denildi.