Güllü’nün ölümünde yeni gelişme! Harekete duyarlı kamera detayı

Yalova'da 6. kattaki evinin camından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümü sanat dünyasında yasa boğdu. Ünlü şarkıcının ölümüne ilişkin soruşturma ne durumda? Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yeni gelişme ne? Detayları A Haber muhabirleri Yusuf Gül ve Özgür Yıldız aktardı.

