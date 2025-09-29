29 Eylül 2025, Pazartesi
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Harekete duyarlı kamera detayı
Yalova'da 6. kattaki evinin camından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümü sanat dünyasında yasa boğdu. Ünlü şarkıcının ölümüne ilişkin soruşturma ne durumda? Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yeni gelişme ne? Detayları A Haber muhabirleri Yusuf Gül ve Özgür Yıldız aktardı.