Gelin alma merasiminde maganda terörü! Av tüfeği ile ateş açtılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 'gelin alma' sırasında düğün konvoyundaki magandalar korku dolu anlara neden oldu. 4 maganda araçlarından inerek av tüfekleri ve tabancayla havaya ateş açtı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

29.09.2025 16:17
GELİN ALMA MERASİMİNDE MAGANDA TERÖRÜ!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 'gelin alma' merasiminde düğün konvoyundaki araçlarından inen 4 kişi, av tüfekleri ve tabancayla havaya ateş açtı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DEFALARCA ATEŞ ETTİLER

Dün Huzur Mahallesi'ndeki düğün öncesinde gerçekleştirilen 'gelin alma' sırasında, konvoydaki araçlarından inen 4 davetli, 3 av tüfeği ve 1 tabancayla havaya defalarca ateş etti. O anlar, konvoydaki diğer davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

5 GÖZALTI

Görüntülerin tepki çekmesinin ardından çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havaya ateş açtığı tespit edilen A.B., M.Ö., A.Ö., İ.S. isimli şüpheliler ile tabancanın sahibi olduğunu söyleyen R.B.'yi gözaltına aldı. Evlerindeki aramalarda, 3 av tüfeği ile kurusıkı tabanca ele geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, haklarında idari işlem başlatıldı.

