Bu görüntüler sadece A Haber'de! İşte ünlü sanatçı Güllü'nün ölmeden önceki son anları... "Eyvah düşmüş, aşağıya koş"

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"GÜLLÜ ASLINDA YENİ BİR ŞARKI HAZIRLIĞINA GİRMİŞTİ"

Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı. Gül'ün açıklamaları şöyle: "Geçtiğimiz gün saat 18:00 sıralarında ünlü sanatçı evinden dışarı çıkıp Çınarcık merkezinde biraz dolaştıktan sonra evine geri dönmüştü. Hemen akabinde kızı ve kızının arkadaşı ünlü şarkıcının düğününe geldi. Gece saatlerine kadar vakit geçirdiler. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde olay yaşandı. Çünkü gecenin ilerleyen saatlerinde Güllü ve kızının arkadaşı biraz da müzik dinlediler. Güllü aslında yeni bir şarkı hazırlığına girmişti. Pazartesi günü ölmeseydi İstanbul'a gidecekti. İstanbul'da yeni çıkacağı şarkının çekimlerine başlayacaklardı. Ancak bu elim kaza yaşandı.

"GÖRÜNTÜLER A HABER'DE YAYINLANAN ÖZEL GÖRÜNTÜLER"

Önceki görüntülere baktığımız zaman, görüntüler A Haber'de yayınlanan özel görüntüler. Görüntülerin içerisinde özellikle evin içinde Roman havası çaldığı ve çalınan müzikle beraber oynandığını görüyoruz. Eğlence kısa sürdü, çünkü ilerleyen saatlerde Güllü'nün kızı ve Güllü arasında bir diyalog geçti. Güllü'nün kızı kendi odasında farklı bir müzik açmıştı. Ünlü sanatçıysa kendi odasında farklı bir şarkı dinliyordu. İlerleyen saatlerde kızı, müziği biraz kısmamız gerekiyor şeklinde bir ifade kullandı. Müziğin sesinin fazla olduğunu, biraz kısmaları gerektiğini, polis gelebileceğini şakalaşarak söyledikleri ifadeler arasında yer alıyor. İlerleyen saatlerde müziğin sesi kısıldı.

"ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA HEMEN APARTMANDAN İNDİLER"

Artık uyuma moduna geçmeye başladı aile ve uykuya geçtikleri esnada son görüntüye baktığımızda ünlü sanatçı evinin bir odasından çıktı. 'Her şey tamam mı, hazırlıklar tamam mı?' şeklinde kızına ve arkadaşına bir soru yöneltiyor, akabinde kendi odasına yöneliyor. Ancak ne yaşandıysa kendi odasına ulaştığında yaşanıyor. Kendi odasına ulaştıktan sonra büyük bir gürültü duyuluyor. Müziğin sesi kısılmıştı, evin içinde bir sessizlik hakimdi. Daha sonra o çakılma sesi ortaya çıktı. Kızı annesinin odasına yöneldi. Annelerinin odasına vardıklarında ise Güllü'nün aşağıya düştüğünü gördüler. Çığlık çığlığa hemen apartmandan indiler, bütün apartmandaki komşuların kapılarını çaldılar.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi ancak ünlü sanatçı olay yerinde hayatını kaybetti."

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin terasından düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işleminin ardından oğlu Tuğberk Yavuz ve yakınları tarafından teslim alındı. Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan Yavuz'un, arkadaşlarının desteğiyle ayakta durduğu görüldü. Güllü'nün cenazesi, İstanbul Tuzla'ya götürüldü. Şarkıcının cenazesi yarın (27 Eylül 2025) Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ACI HABERİ DUYURDU

51 yaşındaki sanatçının vefat haberini duyuran oğlu Tuğberk Gülter, "intihar" iddialarına şu sözlerle açıklık getirdi:

"Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır." dedi.

"HİÇ UYUMADIK"



Esnaf Sezgin Kaya da Tut'un yaşamını yitirmesi nedeniyle çok üzüldüklerini dile getirerek, "İyi bir insan ve iyi bir sanatçıydı. Esnaf tarafından sevilen bir sanatçıydı. Akşamdan beri hiç uyumadık. Allah kalanlara sabır versin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. İnşallah geride kalanlar Güllü'nün kıymetini bilirler." ifadelerini kullandı.