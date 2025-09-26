Bu görüntüler sadece A Haber'de! İşte ünlü sanatçı Güllü'nün ölmeden önceki son anları... "Eyvah düşmüş, aşağıya koş"
Sanat dünyasının sevilen ismi Güllü, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Acı haberi, sanatçının oğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyururken A Haber ekibi ise ünlü sanatçı Güllü'nün ölmeden önceki son anlarına ulaştı. Görüntülerde "Eyvah düşmüş, aşağıya koş" şeklindeki bağrışmalar kameraya yansıdı. Detayları ise A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
Sahne adıyla Güllü olarak bilinen ünlü şarkıcı Gül Tut, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şarkcının hayatını kaybettiğini belirledi.
A Haber Güllü'nün ölmeden önceki son anlarına ulaştı.
O görüntülerde "Eyvah düşmüş, aşağıya koş..." şeklindeki bağrışmalar yansıdı.
"GÜLLÜ ASLINDA YENİ BİR ŞARKI HAZIRLIĞINA GİRMİŞTİ"
Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı. Gül'ün açıklamaları şöyle: "Geçtiğimiz gün saat 18:00 sıralarında ünlü sanatçı evinden dışarı çıkıp Çınarcık merkezinde biraz dolaştıktan sonra evine geri dönmüştü. Hemen akabinde kızı ve kızının arkadaşı ünlü şarkıcının düğününe geldi. Gece saatlerine kadar vakit geçirdiler. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde olay yaşandı. Çünkü gecenin ilerleyen saatlerinde Güllü ve kızının arkadaşı biraz da müzik dinlediler. Güllü aslında yeni bir şarkı hazırlığına girmişti. Pazartesi günü ölmeseydi İstanbul'a gidecekti. İstanbul'da yeni çıkacağı şarkının çekimlerine başlayacaklardı. Ancak bu elim kaza yaşandı.
"GÖRÜNTÜLER A HABER'DE YAYINLANAN ÖZEL GÖRÜNTÜLER"
Önceki görüntülere baktığımız zaman, görüntüler A Haber'de yayınlanan özel görüntüler. Görüntülerin içerisinde özellikle evin içinde Roman havası çaldığı ve çalınan müzikle beraber oynandığını görüyoruz. Eğlence kısa sürdü, çünkü ilerleyen saatlerde Güllü'nün kızı ve Güllü arasında bir diyalog geçti. Güllü'nün kızı kendi odasında farklı bir müzik açmıştı. Ünlü sanatçıysa kendi odasında farklı bir şarkı dinliyordu. İlerleyen saatlerde kızı, müziği biraz kısmamız gerekiyor şeklinde bir ifade kullandı. Müziğin sesinin fazla olduğunu, biraz kısmaları gerektiğini, polis gelebileceğini şakalaşarak söyledikleri ifadeler arasında yer alıyor. İlerleyen saatlerde müziğin sesi kısıldı.
"ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA HEMEN APARTMANDAN İNDİLER"
Artık uyuma moduna geçmeye başladı aile ve uykuya geçtikleri esnada son görüntüye baktığımızda ünlü sanatçı evinin bir odasından çıktı. 'Her şey tamam mı, hazırlıklar tamam mı?' şeklinde kızına ve arkadaşına bir soru yöneltiyor, akabinde kendi odasına yöneliyor. Ancak ne yaşandıysa kendi odasına ulaştığında yaşanıyor. Kendi odasına ulaştıktan sonra büyük bir gürültü duyuluyor. Müziğin sesi kısılmıştı, evin içinde bir sessizlik hakimdi. Daha sonra o çakılma sesi ortaya çıktı. Kızı annesinin odasına yöneldi. Annelerinin odasına vardıklarında ise Güllü'nün aşağıya düştüğünü gördüler. Çığlık çığlığa hemen apartmandan indiler, bütün apartmandaki komşuların kapılarını çaldılar.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi ancak ünlü sanatçı olay yerinde hayatını kaybetti."
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin terasından düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işleminin ardından oğlu Tuğberk Yavuz ve yakınları tarafından teslim alındı. Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan Yavuz'un, arkadaşlarının desteğiyle ayakta durduğu görüldü. Güllü'nün cenazesi, İstanbul Tuzla'ya götürüldü. Şarkıcının cenazesi yarın (27 Eylül 2025) Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
ACI HABERİ DUYURDU
51 yaşındaki sanatçının vefat haberini duyuran oğlu Tuğberk Gülter, "intihar" iddialarına şu sözlerle açıklık getirdi:
"Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır." dedi.
"HİÇ UYUMADIK"
Esnaf Sezgin Kaya da Tut'un yaşamını yitirmesi nedeniyle çok üzüldüklerini dile getirerek, "İyi bir insan ve iyi bir sanatçıydı. Esnaf tarafından sevilen bir sanatçıydı. Akşamdan beri hiç uyumadık. Allah kalanlara sabır versin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. İnşallah geride kalanlar Güllü'nün kıymetini bilirler." ifadelerini kullandı.
VALİLİK AÇIKLAMASI
Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 26 Eylül Cuma günü saat 01.28 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde "yüksekten düşme" konusu olduğunun bildirilmesi üzerine görevlilerin adrese gittiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."
GÜLLÜ KİMDİR?
Güllü, 1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. 1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı.
Söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazandı. Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara veren Güllü'nün iki çocuğu var. 2000'de boşanan Güllü yeniden sahnelere döndü.
