Güllü öldürüldü mü? Patronundan bomba iddia: Bu bir cinayet! | Dikkat çeken platin detayı

Ferdi Aydın'ın katıldığı televizyon programlarında yaptığı sarsıcı açıklamalar, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte. Aydın, Güllü'nün ölümünün kesinlikle bir kaza değil, cinayet olduğunu öne sürdü.

İlk belirlemelere göre "kaza" olarak kayıtlara geçen ve Valilik ile sanatçının oğlunun " intihar iddiaları asılsızdır" açıklamalarıyla gündeme oturan trajik olaya, Güllü'nün patronu Ferdi Aydın "cinayet" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Yalova 'daki 6. kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren arabesk müziğin sevilen ismi şarkıcı Güllü 'nün (Gül Tut) ölümüyle ilgili şok iddialar ardı ardına gelmeye devam ediyor.

Güllü'nün ölümü ile ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor (DHA)

PLATİN ENGELİ CİNAYET DELİLİ Mİ?

Ferdi Aydın, cinayet iddiasını destekleyecek kritik bir detaya dikkat çekti: Güllü'nün sağlık durumu. Aydın, canlı yayında sunucunun "Sizce öldü mü öldürüldü mü?" sorusuna kesin bir dille şu yanıtı verdi:

"Kesinlikle öldürüldü. Güllü Hanım'ın belinde platin var. Platin olan hiçbir kadın ayağı kaysa bile camdan dışarı uçarak düşmez. Orada ayrıca Roman havası oynayacak bir pozisyon. Güllü Hanım sahnede bile ayakta duramazdı, hep otururdu. Bütün kemikleri kırılıyor."

YENİ BİR KAPI ARALADI

Ferdi Aydın'ın, belindeki platin nedeniyle Güllü'nün kendi iradesiyle veya bir kaza sonucu camdan düşmesinin fiziksel olarak zor olduğu yönündeki bu iddiası, olayın soruşturulma biçiminde yeni bir kapı araladı.