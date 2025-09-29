Güllü öldürüldü mü? Patronundan bomba iddia: Bu bir cinayet! | Dikkat çeken platin detayı

Geçtiğimiz günlerde Yalova'daki 6. kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren arabesk müziğin sevilen ismi şarkıcı Güllü'nün (Gül Tut) ölümüyle ilgili şok iddialar ardı ardına gelmeye devam ediyor.
PATRONUNDA BOMBA İDDİA: CİNAYET
İlk belirlemelere göre "kaza" olarak kayıtlara geçen ve Valilik ile sanatçının oğlunun "intihar iddiaları asılsızdır" açıklamalarıyla gündeme oturan trajik olaya, Güllü'nün patronu Ferdi Aydın "cinayet" dedi.
Ferdi Aydın'ın katıldığı televizyon programlarında yaptığı sarsıcı açıklamalar, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte. Aydın, Güllü'nün ölümünün kesinlikle bir kaza değil, cinayet olduğunu öne sürdü.
PLATİN ENGELİ CİNAYET DELİLİ Mİ?
Ferdi Aydın, cinayet iddiasını destekleyecek kritik bir detaya dikkat çekti: Güllü'nün sağlık durumu. Aydın, canlı yayında sunucunun "Sizce öldü mü öldürüldü mü?" sorusuna kesin bir dille şu yanıtı verdi:
"Kesinlikle öldürüldü. Güllü Hanım'ın belinde platin var. Platin olan hiçbir kadın ayağı kaysa bile camdan dışarı uçarak düşmez. Orada ayrıca Roman havası oynayacak bir pozisyon. Güllü Hanım sahnede bile ayakta duramazdı, hep otururdu. Bütün kemikleri kırılıyor."
YENİ BİR KAPI ARALADI
Ferdi Aydın'ın, belindeki platin nedeniyle Güllü'nün kendi iradesiyle veya bir kaza sonucu camdan düşmesinin fiziksel olarak zor olduğu yönündeki bu iddiası, olayın soruşturulma biçiminde yeni bir kapı araladı.
SERVETİNDE TUTARSIZLIK İDDİASI: "SERVETİ ARAŞTIRILSIN!"
Güllü ile yaklaşık bir buçuk yıl çalışan mekânın sahibi olan Ferdi Aydın, şarkıcının maddi durumuyla ilgili de dikkat çekici detaylar paylaştı. Güllü'nün "cimri" ve "üzerinde nakit para bile taşımayan" biri olduğunu belirten Aydın, sanatçının kazanma potansiyeli ve mevcut yaşam tarzı arasında bir tutarsızlık olduğunu savundu.
AYDIN, GÜLLÜ'NÜN SERVETİNİN ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİNİ VURGULAYARAK ŞUNLARI SÖYLEDİ:
"İnternetten bile kazancıyla ayda 2-3 milyondan aşağı kazanan bir sanatçı yok. 2 milyonu da boş verin, 1 milyon kazansa; Çınarcık'ta normal bir evde yaşayan kadın. 500 bin lira biriktirse, senede 6 milyon biriktirir. 30 senede 200 milyon lira, yine serveti olması lazım. Onun için, bir serveti var mıydı araştırılması lazım."
Aydın'ın bu açıklamaları, cinayet iddiasının arkasındaki olası "maddi sebep" şüphesini de gündeme taşıdı. Güllü'nün ölümünün ardından ortaya çıkan görüntüler ve şüpheli ifadeler, bu yeni iddialarla birlikte kamuoyunun gözünü bir kez daha soruşturmaya çevirdi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Ferdi Aydın ayrıca "Güllü Hanım'ın kızı yasaklı madde kullanıyor ve bununla alakalı sabıkaları var. Bundan annesini suçlu tutuyor" iddiasında bulundu. Aydın Güllü'nün asistanı da suçlayarak çeşitli iddialarda bulundu. Aydın Güllü'nün asistanının şarkıcıya kötü davrandığını ifade etti. Yalova Cumhuriyet Savcılığı tarafından "yüksekten düşme" olayıyla ilgili başlatılan soruşturma, Ferdi Aydın'ın bu "cinayet" ve "platin engeli" iddialarının ışığında yeni delilleri araştırmaya devam ediyor. Şarkıcının ölümündeki sır perdesinin aralanıp aralanmayacağı merak konusu.