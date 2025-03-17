Ünlü sanatçıdan acı haber! Tanyeli hayatını kaybetti | Son paylaşımı ortaya çıktı: Sevgiyle kavuşalım

Uzun süredir kanserle mücadele eden Tanyeli'den acı haber geldi. 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden 54 yaşındaki Tanyeli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Gerçek adı Öznur Kral olan eski oryantal Tanyeli, uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu.
SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI
Ünlü sanatçı son olarak 3 Şubat'ta bir paylaşım yaptı. O paylaşımda "Hepinizi Bostancı'ya bekliyorum, gelin sevgiyle kavuşalım!" ifadeleri yer aldı. Tanyeli'nin paylaşımda düştüğü notun tamamı ise şu şekilde:
"Sevgili dostlarım, 12 Şubat 2025'te Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenleyeceğimiz "Tanyeli İçin Kalplerimiz 1 Olsun" gecesinde sizleri aramızda görmek için sabırsızlanıyorum. Yıldız Tilbe, Hakan Altun, Zara ve ENBE Orkestrası'nın harika performanslarıyla Çağla Şıkel ve Saba Tümer'in sunuculuğunda unutulmaz bir akşam bizleri bekliyor.Bu geceyi mümkün kılan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Onların katkılarıyla müzik ve dostluğun birleştiği bir geceyi hep birlikte yaşayacağız."
"HAKKINIZI HELAL EDİN" PAYLAŞIMI
Tanyeli, 27 Şubat'ta sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla endişelenmişsiniz, yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim, Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah" demişti.
Ünlü sanatçının paylaşımının tamamında şu ifadelere yer verilmişti:
"Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız."
TANYELİ KİMDİR?
Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, İzmir'li ve 54 yaşındaydı. Anne ve babası kuzen olan Tanyeli, ailesi henüz o iki yaşında iken dağılmış ve çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçirmek zorunda kaldı.
İlk evliliğini 14 yaşında yapan Tanyeli, henüz 15 yaşında iken Taylan ismini verdiği oğlu dünyaya geldi. İlk eşinden ayrılan Tanyeli, ikinci evliliğinden sonra 1996 yılından itibaren Avustralya'da yaşamaya başladı. Ünlü oryantal Tanyeli, 2014 yılında Bursalı işadamı İlker Sünnili'yle nikâh masasına oturdu ve Bodrum'da aile arasında küçük bir törenle evlendi, ardından da Avustralya'da düğün yaptı.
Son olarak 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden 54 yaşındaki Tanyeli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.