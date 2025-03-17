Ünlü sanatçıdan acı haber! Tanyeli hayatını kaybetti | Son paylaşımı ortaya çıktı: Sevgiyle kavuşalım

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SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Ünlü sanatçı son olarak 3 Şubat'ta bir paylaşım yaptı. O paylaşımda "Hepinizi Bostancı'ya bekliyorum, gelin sevgiyle kavuşalım!" ifadeleri yer aldı. Tanyeli'nin paylaşımda düştüğü notun tamamı ise şu şekilde:

"Sevgili dostlarım, 12 Şubat 2025'te Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenleyeceğimiz "Tanyeli İçin Kalplerimiz 1 Olsun" gecesinde sizleri aramızda görmek için sabırsızlanıyorum. Yıldız Tilbe, Hakan Altun, Zara ve ENBE Orkestrası'nın harika performanslarıyla Çağla Şıkel ve Saba Tümer'in sunuculuğunda unutulmaz bir akşam bizleri bekliyor.Bu geceyi mümkün kılan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Onların katkılarıyla müzik ve dostluğun birleştiği bir geceyi hep birlikte yaşayacağız."