Tedavi gören Tanyeli sağlık durumunu açıkladı: "Konuşacak gücüm yok"
Uzun süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, sağlık durumu hakkında sık sık sevenlerini bilgilendiriyor. Birkaç gündür sesi soluğu çıkmayan ünlü oryantal, 'Konuşacak gücüm olmuyor' diyerek son durumunu paylaştı.
Gerçek adı Öznur Kral olan eski oryantal Tanyeli, uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından takipçilerini bilgilendiren ünlü isim, yeni bir paylaşımda bulundu.
Tanyeli, "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla endişelenmişsiniz, yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim, Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah" dedi.
"KONUŞACAK GÜCÜM OLMUYOR"
Ünlü isim açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:
"Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum.
Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız."
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