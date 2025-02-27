Tedavi gören Tanyeli sağlık durumunu açıkladı: "Konuşacak gücüm yok"

"KONUŞACAK GÜCÜM OLMUYOR"

Ünlü isim açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum.

Son sağlık durumunu açıkladı! Kaynak: Instagram

Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız."

Tanyeli'nin sosyal medya paylaşımı! Kaynak: Instagram