CHP’li İBB’nin yol çalışması isyan ettirdi! 5 dakikalık yol 1 saate çıktı: Bu sıkıntıyı çekmek zorunda değiliz

Günün her saati trafik oluştuğunu, iftar saati yaklaştığında ise daha çok sıkıntı yaşadıklarını belirten Ekinci, "Herkes çok gergin oluyor. Motosikletliler sağdan soldan kaçıyor ama araçlar ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorlar. Sürekli trafik var. 3-5 dakikalık yol ama 1 saat sürüyor. İnsanlar mağdur oluyor." dedi.

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TEPKİ YAĞDI! "BU SIKINTIYI ÇEKMEK ZORUNDA DEĞİLİZ"

Mutlucan Şiyhan isimli vatandaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İSKİ'nin, çalışmaları yavaş yürüttüğünü belirterek tepki gösterdi.

Nihat Karahan, "İftar saati ve 1 saattir evimize gitmeye çalışıyoruz. Bu saatte bu olmamalıydı. Uyarı yok, hiçbir şey yok. Geliyorsun, yol kapalı. Ara sıra geçiyoruz yoldan ama bu şekilde olmuyordu. Nereden nereye gideceğiz, ne kadar sürecek, onu da bilmiyoruz. 40 dakikadır bu alandayız. Biraz daha planlı olsunlar. Bu zulüm. Biz halk olarak bu sıkıntıyı, stresi çekmek zorunda değiliz." ifadelerini kullandı.