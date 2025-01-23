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Şevval Şahin’in babası ile son konuşması ortaya çıktı! Bolu'daki yangında camdan atlamıştı

Kış turizmi merkezlerinden Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'inde yaşanan yangın faciası 85 milyonun yüreğini yaktı. Ölüm otelinde çıkan yangında camdan atlayan 25 yaşındaki Şevval Şahin'den dün akşam saatlerinde kötü haber geldi. Genç kız bugün memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Atlamadan önce babasıyla görüntülü konuşan Şahin’e babasının ‘Atlama kızım’ dediği ortaya çıktı.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.01.2025 13:16 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 13:42
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Şevval Şahin’in babası ile son konuşması ortaya çıktı! Bolu’daki yangında camdan atlamıştı

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şevval Şahin, son kez Bartın'daki baba ocağına getirildi.

ŞEVVAL'İN BABASI 'ATLAMA KIZIM' DEMİŞ

Baba Bilhan Şahin, yaklaşık 1,5 ay önce sarılarak çalışmaya gönderdiği kızını bu kez ise öpücük göndererek son yolculuğuna uğurladı.

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA)Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınından görüntü (AA)
Otel yangınında 12. kattan atlayarak ağır yaralı olarak Abant İzzet Baysal Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şevval Şahin, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybeden Şevval Şahin son yolculuğuna uğurlandıBolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybeden Şevval Şahin son yolculuğuna uğurlandı

Bu sabah baba ocağına getirilen Şevval Şahin, evinin önünde okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından cenaze namazı kılınmak üzere evin önünden çıkarıldı.

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybeden Şevval Şahin son yolculuğuna uğurlandıBolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybeden Şevval Şahin son yolculuğuna uğurlandı

Yaklaşık 1,5 ay önce kızına sarılıp Bolu'ya çalışmaya gönderen anne Bilhan Şahin, bu kez ise cenaze aracına konan kızının tabutu başına kadar giderek, "güle güle kızım" diye vedalaştı.

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybeden Şevval Şahin son yolculuğuna uğurlandıBolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybeden Şevval Şahin son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze aracı hareket edince ise acılı anne, art arda gönderdiği öpücükle kızına veda etti.

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybeden Şevval ŞahinBolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybeden Şevval Şahin

SON KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI

Baba Erdal Şahin ise taziyeleri kabul etti. Şevval Şahin'in kuzeni Murat Bakır, "O gece Şevval babasını aramış, 'Baba ben ne yapacağım?' diye. Babası 'Atlama kızım' demiş. Sonra 10 dakika konuştuktan sonra telefon kesilmiş. Yanındaki arkadaşları da vefat etti. Çok acı bir olay" dedi.

Babasıyla konuşurken atlamıştı! Acı haber geldiBabasıyla konuşurken atlamıştı! Acı haber geldi BABASIYLA KONUŞURKEN ATLAMIŞTI! ACI HABER GELDİ

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