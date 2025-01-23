Şevval Şahin’in babası ile son konuşması ortaya çıktı! Bolu’daki yangında camdan atlamıştı

Yaklaşık 1,5 ay önce kızına sarılıp Bolu'ya çalışmaya gönderen anne Bilhan Şahin, bu kez ise cenaze aracına konan kızının tabutu başına kadar giderek, "güle güle kızım" diye vedalaştı.

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybeden Şevval Şahin

SON KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI

Baba Erdal Şahin ise taziyeleri kabul etti. Şevval Şahin'in kuzeni Murat Bakır, "O gece Şevval babasını aramış, 'Baba ben ne yapacağım?' diye. Babası 'Atlama kızım' demiş. Sonra 10 dakika konuştuktan sonra telefon kesilmiş. Yanındaki arkadaşları da vefat etti. Çok acı bir olay" dedi.