Babasıyla görüntülü konuşurken atlamıştı! Acı haber geldi
Bolu'daki otel yangınında mahsur kaldığı 12. kattan babasıyla görüntülü konuştuğu sırada atlayan ve ağır yaralanan otel çalışanı Şevval Şahin'den acı haber geldi. Şahin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bartın'da yaşayan Şevval Şahin, 1,5 ay önce Kartalkaya Kayak Merkezi'nde dün yangında 76 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'de garson olarak çalışmaya başladı. Yangın sırasında personel katında kalan Şahin, 12'nci kat penceresinden atlayarak ağır yaralandı.
ŞEVVAL ŞAHİN'DEN ACI HABER GELDİ
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şahin'in dün gece hayatını kaybettiği öğrenildi.
BABASIYLA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞURKEN ATLAMIŞ
Şevval Şahin'in yangın sırasında Bartın'da esnaflık yapan babası Erdal Şahin'i görüntülü aradığı öğrenilmişti. Şahin'in pencereden atlama kararını babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıkmıştı.