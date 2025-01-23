Haberler Tıkla Haberleri Galatasaray’da yönetim Mauro Icardi'ye resti çekti: "Ya İstanbul'a gelirsin ya da sözleşmesi feshederiz"

Galatasaray’da yönetim Mauro Icardi'ye resti çekti: "Ya İstanbul'a gelirsin ya da sözleşmesi feshederiz"

Galatasaray’da UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi gelişmesi yaşanıyor. Sarı kırmızı takımda yönetimin Arjantinli golcüyü Icardi'yi İstanbul'a çağırdığı iddia edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.01.2025 14:41 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:42
ABONE OL
Galatasaray’da yönetim Mauro Icardi’ye resti çekti: Ya İstanbul’a gelirsin ya da sözleşmesi feshederiz

Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da ipler gerildi. Sarı kırmızılılar, bir yandan kötü gidişatı değerlendirirken diğer yandan da Icardi konusu hakkında önemli bir hamlede bulundu.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro IcardiGalatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi

YÖNETİM İSTANBUL'A ÇAĞIRDI

Arjantin basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, sakatlanmasına rağmen sağlıklı bir tedavi süreci geçirmediğine inandığı yıldız golcüsü Icardi'yi İstanbul'a çağırdı.

Konuya ilişkin Arjantinli muhabir Juan Etchegoyen, Mitre Live'da şu ifadelere yer verdi;

'Türkler, Icardi'ye öfkeli ve sözleşmesi hakkında konuşmak için acil bir toplantı düzenlediler. Mauro'nun sözleşmesini feshedip feshetmemeyi ciddi olarak düşünüyorlar. Icardi işinde yanlış şeyler yapıyor ve Türkler, Icardi'ye ultimatom verdi.'

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro IcardiGalatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi

"YA GELİRSİN YA FESHEDERİZ!"
Galatasaray yönetimi Icardi'ye şu mesajı verdi, 'Ya İstanbul'a gelip tedavine burada devam edersin, ya da sözleşmeni feshedeceğiz!'

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve sevgilisi (Instagram ekran görüntüsü)Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve sevgilisi (Instagram ekran görüntüsü)

VİDEO OLAY OLDU
Galatasaraylı Mauro Icardi, Wanda Nara'nın ayrılığının ardından China Suarez ile birlikteliğe başlamıştı. China Suarez ile geçtiğimiz günlerde Icardi, Arjantin'in kıyı şehirlerinden biri olan Mar de Plata'da bir partilde görüntülenmişti. Videonun yayılmasının ardından Icardi'nin iyileşme sürecindeki hareketleri Galatasaraylı yöneticileri kızdırdı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve sevgilisi (Instagram ekran görüntüsü)Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve sevgilisi (Instagram ekran görüntüsü)

YENİ SEVGİLİSİYLE GELECEK!
Arjantinli yıldız, Galatasaray'ın bu çıkışına kayıtsız kalmadı. Arjantin'den yansıyan bilgilere göre Icardi, Türkiye'ye dönmeyi kabul etti. Icardi, tedavisine İstanbul'da devam edecek ve yeni sevgilisi China Suarez ile İstanbul'da yeni hayatına devam edecek.

SON DAKİKA