Galatasaray’da yönetim Mauro Icardi'ye resti çekti: "Ya İstanbul'a gelirsin ya da sözleşmesi feshederiz"

Galatasaray’da UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi gelişmesi yaşanıyor. Sarı kırmızı takımda yönetimin Arjantinli golcüyü Icardi'yi İstanbul'a çağırdığı iddia edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 23.01.2025 14:41 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:42 PAYLAŞ ABONE OL

Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da ipler gerildi. Sarı kırmızılılar, bir yandan kötü gidişatı değerlendirirken diğer yandan da Icardi konusu hakkında önemli bir hamlede bulundu.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi YÖNETİM İSTANBUL'A ÇAĞIRDI Arjantin basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, sakatlanmasına rağmen sağlıklı bir tedavi süreci geçirmediğine inandığı yıldız golcüsü Icardi'yi İstanbul'a çağırdı. Konuya ilişkin Arjantinli muhabir Juan Etchegoyen, Mitre Live'da şu ifadelere yer verdi; 'Türkler, Icardi'ye öfkeli ve sözleşmesi hakkında konuşmak için acil bir toplantı düzenlediler. Mauro'nun sözleşmesini feshedip feshetmemeyi ciddi olarak düşünüyorlar. Icardi işinde yanlış şeyler yapıyor ve Türkler, Icardi'ye ultimatom verdi.'