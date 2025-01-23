Galatasaray’da yönetim Mauro Icardi'ye resti çekti: "Ya İstanbul'a gelirsin ya da sözleşmesi feshederiz"

Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da ipler gerildi. Sarı kırmızılılar, bir yandan kötü gidişatı değerlendirirken diğer yandan da Icardi konusu hakkında önemli bir hamlede bulundu.
YÖNETİM İSTANBUL'A ÇAĞIRDI
Arjantin basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, sakatlanmasına rağmen sağlıklı bir tedavi süreci geçirmediğine inandığı yıldız golcüsü Icardi'yi İstanbul'a çağırdı.
Konuya ilişkin Arjantinli muhabir Juan Etchegoyen, Mitre Live'da şu ifadelere yer verdi;
'Türkler, Icardi'ye öfkeli ve sözleşmesi hakkında konuşmak için acil bir toplantı düzenlediler. Mauro'nun sözleşmesini feshedip feshetmemeyi ciddi olarak düşünüyorlar. Icardi işinde yanlış şeyler yapıyor ve Türkler, Icardi'ye ultimatom verdi.'
"YA GELİRSİN YA FESHEDERİZ!"
Galatasaray yönetimi Icardi'ye şu mesajı verdi, 'Ya İstanbul'a gelip tedavine burada devam edersin, ya da sözleşmeni feshedeceğiz!'
VİDEO OLAY OLDU
Galatasaraylı Mauro Icardi, Wanda Nara'nın ayrılığının ardından China Suarez ile birlikteliğe başlamıştı. China Suarez ile geçtiğimiz günlerde Icardi, Arjantin'in kıyı şehirlerinden biri olan Mar de Plata'da bir partilde görüntülenmişti. Videonun yayılmasının ardından Icardi'nin iyileşme sürecindeki hareketleri Galatasaraylı yöneticileri kızdırdı.