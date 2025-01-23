20 yıllık cinayet Müge Anlı’da çözüldü! Bir tutuklama daha...

ZEKİYE AYDIN CİNAYETİNDE 2 TUTUKLAMA



Zekiye Aydın'ı boğarak öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı S. Ö., kasten öldürme suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Müge Anlı'nın 23 Ocak tarihli yayınında ise olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2006 yılında kaybolan otel işletmecisi Zekiye Aydın'ı boğarak öldürdüğünü itiraf eden Sabri Önel'in (35) tutuklandığı olaya ilişkin aranırken İstanbul'da yakalanan Adil Önel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Adil Önel, cezaevine sevk edilirken, yaptığı açıklamalarla da herkesi şoke etti. Önel, "Bir ağabeyim kaldı onun başını da yakmasınlar. Malları, mülkleri onların olsun. Mallar babamın" diyerek, ailesine yönelik tehditkar sözler sarf etti.

Adil, "Saliha ve Hasan'a selam söylüyorum. Onlar kendilerini iyi bilir" diyerek yengesi ve yeğenini de tehdit etti.

Asıl çarpıcı itiraf, Adil Önel'in kız kardeşi Ayten'den geldi. Ayten, yıllar önce yaşadığı bir olayı tüm detaylarıyla programda anlattı:

9-10 yaşlarındayken Mustafa ve Saliha'nın evine yardım etmeye gittiğini belirterek, "1 hafta evlerinde durdum. Yengem oldukça aksi bir insandı. Saliha ve Adil'i odadan uygunsuz şekilde çıkarken gördüm. Yengem hemen beni duvara yasladı, ensemden tutup klozetin içerisine soktu. Bunu bir kişiye söylersen ağabeyini marangozdaki doğrama tahtasında doğratırım" dedi.

Halasının mallarına el koyan Adil Önel de tutuklandı! Kaynak: ATV