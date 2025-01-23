20 yıllık cinayet Müge Anlı’da çözüldü! Bir tutuklama daha...

28 yaşındayken kaybolan ve 20 yıl boyunca akıbeti belirsiz olan Nezaket Uyur'un bir cinayete kurban gittiği Müge Anlı'da açığa çıktı. Nezaket Uyur cinayetinin çözülmesinin ardından, iç içe geçmiş olaylar silsilesi ve şoke eden olaylar gündeme geldi. İddiaların yöneldiği isimlerle bağlantılı 3 kadının daha yıllardır ortada olmadığı ortaya çıktı.
CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞTİ
Kayıp Nezaket Kışı'nın kuzeni S.Ö., programda yaptığı itirafında iki cenazenin yerini bildiğini söyledi; İstanbul ve Edirne Keşan'da olmak üzere iki ayrı yer gösterdi. Canlı yayında emniyet güçleri tarafından alınan S. Ö., sorgusunda kayıp 3 kadından biri olan Zekiye Aydın'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etmek zorunda kaldı.
"YEĞENİ AZMETTİRDİ BEN ÖLDÜRDÜM"
S. Ö., Zekiye Aydın cinayetini itiraf ederken, öldürülen Zekiye Aydın'ın mallarını gasbettiği ve yıllarca ev kiralarını topladığı ortaya çıkan yeğeni A. Ö.'nün cinayetin azmettiricisi olduğunu söyledi. Öte yandan cinayeti neden işlediği sorusuna "Yap dediler, yaptım" dediği öğrenildi.
ZEKİYE AYDIN CİNAYETİNDE 2 TUTUKLAMA
Zekiye Aydın'ı boğarak öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı S. Ö., kasten öldürme suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Müge Anlı'nın 23 Ocak tarihli yayınında ise olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2006 yılında kaybolan otel işletmecisi Zekiye Aydın'ı boğarak öldürdüğünü itiraf eden Sabri Önel'in (35) tutuklandığı olaya ilişkin aranırken İstanbul'da yakalanan Adil Önel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
Adil Önel, cezaevine sevk edilirken, yaptığı açıklamalarla da herkesi şoke etti. Önel, "Bir ağabeyim kaldı onun başını da yakmasınlar. Malları, mülkleri onların olsun. Mallar babamın" diyerek, ailesine yönelik tehditkar sözler sarf etti.
Adil, "Saliha ve Hasan'a selam söylüyorum. Onlar kendilerini iyi bilir" diyerek yengesi ve yeğenini de tehdit etti.
Asıl çarpıcı itiraf, Adil Önel'in kız kardeşi Ayten'den geldi. Ayten, yıllar önce yaşadığı bir olayı tüm detaylarıyla programda anlattı:
9-10 yaşlarındayken Mustafa ve Saliha'nın evine yardım etmeye gittiğini belirterek, "1 hafta evlerinde durdum. Yengem oldukça aksi bir insandı. Saliha ve Adil'i odadan uygunsuz şekilde çıkarken gördüm. Yengem hemen beni duvara yasladı, ensemden tutup klozetin içerisine soktu. Bunu bir kişiye söylersen ağabeyini marangozdaki doğrama tahtasında doğratırım" dedi.