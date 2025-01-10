Marmara'da deprem! İstanbul'da birçok ilçeden hissedildi

Saat 12.24'te İstanbul Büyükçekmece açıklarında Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde 6.83 km derinliğinde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER

Deprem mi oldu? Az önce nerede, kaçışta deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:

Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)

2025-01-10 12:24:55 - 3.3 - Marmara Denizi - [20.45 km] Büyükçekmece (İstanbul) - 6.83

2025-01-10 07:08:51 - 4.0 - Yayladağı (Hatay) - 13.3