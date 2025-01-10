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Marmara'da deprem! İstanbul'da birçok ilçeden hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 12.24 sıralarında Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Büyükçekmece açıklarında meydana gelen depremin, yerin 6,83 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.01.2025 13:08
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MARMARA’DA DEPREM! BİRÇOK İLÇEDEN HİSSEDİLDİ

Saat 12.24'te İstanbul Büyükçekmece açıklarında Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde 6.83 km derinliğinde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER

Deprem mi oldu? Az önce nerede, kaçışta deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:

Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)

2025-01-10 12:24:55 - 3.3 - Marmara Denizi - [20.45 km] Büyükçekmece (İstanbul) - 6.83

2025-01-10 07:08:51 - 4.0 - Yayladağı (Hatay) - 13.3

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