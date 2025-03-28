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Narin Güran'ın son fotoğrafları ortaya çıktı! Dikkat çeken detay

Diyarbakır’da cinayete kurban giden ve 19 gün sonra derede cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın katledilmeden çok kısa bir süre önce ailesiyle birlikte bir gezide çektikleri fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda dikkat çeken detaylar gözden kaçmadı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.03.2025 14:12 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 14:21
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Narin Güran’ın son fotoğrafları ortaya çıktı! Dikkat çeken detay

21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra evinden 1.5 kilometre uzaklıkta yer alan Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın son fotoğrafları ortaya çıktı.

Narin Güran (AHABER)Narin Güran (AHABER)

Narin Güran'ın üzerinde, son çekilen fotoğrafta giydiği siyah tişörtü ile ayağındaki kırmızı terlikler vardı.

Narin Güran'ın son fotoğrafı (AHABER)Narin Güran'ın son fotoğrafı (AHABER)

Narin bulunduktan sonra uzun süre tartışılan kırmızı terlikler, soruşturmada yer almış ve yargılamalar sırasında mahkeme tutanaklarına da girmişti. Ailesiyle son gezisi ve son fotoğrafları olan Narin'in, çok sevdiği babası Arif Güran'ın yanında olduğu ve çok mutlu olduğu görülüyor.

Narin Güran ile anne Yüksel Güran (AHABER) Narin Güran ile anne Yüksel Güran (AHABER)

NARİN CİNAYETİNDE 4 KİŞİ CEZA ALDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturmada, Narin Güran cinayetiyle ilgili anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan dava açıldı. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık günü yapılan karar duruşmasında, yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Narin Güran (AHABER) Narin Güran (AHABER)

Küçük kızın cansız bedenini amca Salim Güran'dan aldığını iddia eden ve köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran (AHABER)Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran (AHABER)

Narin, dosyası gerekçeli karar yazıldıktan sonra Bölge İstinaf Mahkemesine gönderildi.

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