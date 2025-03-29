Siparişi getiren kurye öyle bir şey yaptı ki! Site sakinleri şoke oldu

Lüks sitede kurye skandalı (AHABER)

SİTE YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ



Olayın ardından site yönetimi durumu ilgili güvenlik birimlerine bildirdi. Asansör derhal dezenfekte edildi, ilgili saatlerdeki tüm kamera kayıtları yedeklenerek şikayet dosyasına eklendi. Site sakinleri ise bu tür olayların bir daha yaşanmaması için daha sıkı güvenlik önlemleri talep etti.