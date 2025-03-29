Siparişi getiren kurye öyle bir şey yaptı ki! Site sakinleri şoke oldu

İstanbul'un gözde semtlerinden birinde yer alan lüks bir sitede yaşanan olay, hem site sakinlerini hem de sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Şişli'de bulunan lüks rezidansta yaşandı. Siteye giren kurye, siparişi müşteriye teslim ettikten sonra binadan ayrılmak üzere asansöre yöneldi.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre kurye, asansör içerisinde yalnız olduğu anda pantolonunun fermuarını açarak yere idrarını yaptı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken kurye, çevrede kamera olduğunu fark etmeyince davranışını hiçbir çekince göstermeden gerçekleştirdi.
KÖTÜ KOKU VE GÖRÜNTÜ
Asansörü kullanmak isteyen site sakinleri, yerdeki sıvı ve kötü kokuyla karşılaştı. Durumdan şüphelenen yönetim, güvenlik kameralarını inceleyerek olayın detaylarını ortaya çıkardı. Görüntülerde, siparişi teslim eden kuryenin asansöre yaptığı uygunsuz hareket açıkça görülüyordu.
SİTE YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ
Olayın ardından site yönetimi durumu ilgili güvenlik birimlerine bildirdi. Asansör derhal dezenfekte edildi, ilgili saatlerdeki tüm kamera kayıtları yedeklenerek şikayet dosyasına eklendi. Site sakinleri ise bu tür olayların bir daha yaşanmaması için daha sıkı güvenlik önlemleri talep etti.
HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI
Site yönetimi ve bazı site sakinleri, şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayın kamu düzenini bozacak nitelikte olduğu, toplum sağlığı ve hijyenini tehlikeye attığı gerekçesiyle cezai işlem başlatılması istendi.