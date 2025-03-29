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Siparişi getiren kurye öyle bir şey yaptı ki! Site sakinleri şoke oldu

İstanbul'un gözde semtlerinden birindeki lüks bir sitede yaşanan olay büyük tepki topladı. Kurye olarak çalışan bir kişi, teslimat sonrası site asansörüne öyle bir şey yaptı ki izleyen site sakinleri şaştı kaldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:02 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 11:08
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Siparişi getiren kurye öyle bir şey yaptı ki! Site sakinleri şoke oldu

İstanbul'un gözde semtlerinden birinde yer alan lüks bir sitede yaşanan olay, hem site sakinlerini hem de sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Şişli'de bulunan lüks rezidansta yaşandı. Siteye giren kurye, siparişi müşteriye teslim ettikten sonra binadan ayrılmak üzere asansöre yöneldi.

Lüks sitede kurye skandalı (AHABER)Lüks sitede kurye skandalı (AHABER)

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre kurye, asansör içerisinde yalnız olduğu anda pantolonunun fermuarını açarak yere idrarını yaptı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken kurye, çevrede kamera olduğunu fark etmeyince davranışını hiçbir çekince göstermeden gerçekleştirdi.

Lüks sitede kurye skandalı (AHABER)Lüks sitede kurye skandalı (AHABER)

KÖTÜ KOKU VE GÖRÜNTÜ

Asansörü kullanmak isteyen site sakinleri, yerdeki sıvı ve kötü kokuyla karşılaştı. Durumdan şüphelenen yönetim, güvenlik kameralarını inceleyerek olayın detaylarını ortaya çıkardı. Görüntülerde, siparişi teslim eden kuryenin asansöre yaptığı uygunsuz hareket açıkça görülüyordu.

Lüks sitede kurye skandalı (AHABER)Lüks sitede kurye skandalı (AHABER)

SİTE YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından site yönetimi durumu ilgili güvenlik birimlerine bildirdi. Asansör derhal dezenfekte edildi, ilgili saatlerdeki tüm kamera kayıtları yedeklenerek şikayet dosyasına eklendi. Site sakinleri ise bu tür olayların bir daha yaşanmaması için daha sıkı güvenlik önlemleri talep etti.

Lüks sitede kurye skandalı (AHABER)Lüks sitede kurye skandalı (AHABER)

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Site yönetimi ve bazı site sakinleri, şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayın kamu düzenini bozacak nitelikte olduğu, toplum sağlığı ve hijyenini tehlikeye attığı gerekçesiyle cezai işlem başlatılması istendi.

Lüks sitede kurye skandalı (AHABER)Lüks sitede kurye skandalı (AHABER)

Uzmanlar, "Umuma açık alanlarda bu tarz davranışlar Türk Ceza Kanunu'na göre cezai yaptırımlara tabidir." diyerek sürecin ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

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