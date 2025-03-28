İstanbul Avcılar'da önceki akşam yaşanan aile katliamıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Uzaklaştırma kararı altındayken eski eşi Damla Bakiler ile eski kayınvalidesi Nazan Bakiler'i öldürüp baldızını yaraladıktan sonra canına kıyan Haydar Duman'ın, ölmeden önce polis ekiplerince ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Olay şöyle gelişti: Haydar Duman, boşandığı eşi Damla Bakiler'in (32) kızı ile birlikte kaldığı eski kayınvalidesinin evine gitti.

Çiftin 5 yıl önce boşandıkları ancak olaydan 1 ay önce eski eşinin biriyle nişanlanmasına kızan Duman ile eski eşi Bakiler'in tartıştığı öne sürüldü.

İstanbul Avcılar'daki aile katliamının nedeni ortaya çıktı

Burada eski eşi Damla Bakiler, eski baldızı Selin Bakiler (19) ve eski kayınvalidesi Nazan Deniz Bakiler (51) ile tartışan Haydar Duman, yanındaki tabanca ile anne ve kızları ile büyükanne H.D.'ye (74) ateş etti.

Damla Bakiler, Selin Bakiler ve anneleri Nazan Deniz Bakiler kanlar içerisinde yere yığılırken Duman daha sonra bir yakınını arayarak kızını evden almasını istedi.