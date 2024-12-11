Köfteci Yusuf'un ardından bir marka daha! Köftede büyük hile

Gıdada hilenin önüne geçmek için harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.

YENİ FİRMALAR LİSTEYE EKLENDİ

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

İKİ LİSTE TAKİP EDİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, sitesinde "Sağlığı Tehdit Eden Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında, satılan şüpheli ürünleri paylaşıyor. Her geçen gün bu listelere yeni markalar ekleniyor ve vatandaşlar, sağlığı hiçe sayan bu markaları yakından takip ediyor.

BİR KÖFTECİ DAHA LİSTEYE GİRDİ! KÖFTEDE SOYA TESPİTİ

Son güncellenen listede, Köfteci Yusuf'un ardından bu kez Kazan Köfte markasının haşlanmış köftesi de yerini aldı. Bu ürün, "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine girdi. Yapılan denetimlerde, Kazan Köfte'nin haşlanmış köftesinde soya tespit edildi.

Listede yer alan Kazan Köftenin sosyal medyada 200 binden fazla takipçisi olduğu ve köftelerinin bulunduğu il içerisinde oldukça popüler olduğu biliniyor.

KÖFTECİ YUSUF KRİZİ TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sakıncalı gıdalarla ilgili listeye en çok dikkat çeken ürün, Köfteci Yusuf'un ürünleri olmuştu. Bakanlık, firmanın iki şubesinde domuz eti tespit ettikten sonra, bu ürünleri hem "Sağlığı Tehdit Eden Gıdalar" hem de "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine dahil etti. Bu olay Türkiye'de geniş yankı uyandırmış, bazı vatandaşlar ise Köfteci Yusuf'a yönelik eleştirilerin bir "kumpas" olduğunu savunmuştu.

İŞTE TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR - 5 ARALIK 2024