TÜBİTAK 42 personel alımı yapacak! KPSS şartı aranıyor mu? Başvuru şartları ve detaylar

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ankara ve Kocaeli (Gebze) birimlerinde görevlendirilmek üzere toplamda 42 personel alımı gerçekleştirecek. İlan kapsamında, uzman, uzman yardımcı, avukat, AR-GE destek teknisyeni alımları yapılacağı belirtiliyor. Başvurular, 31 Aralık 2024 tarihine kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yapılabilecek.

TÜBİTAK

Toplam 24 personel, TÜBİTAK'ın Ankara ve Gebze'deki birimlerinde görevlendirilecek. Yönetici asistanı, memur, aşçı, garson ve usta kadrolarında çalışacak 18 personelin başvuruları ise İŞKUR üzerinden alınacak. Bu kadrolar için başvuru süreci ise 16 Aralık 2024 tarihinde sona eriyor. Peki hangi pozisyonlarda alımlar yapılacak? İşte ilanlar ile ilgili detaylar…

TÜBİTAK

Hangi Pozisyonlarda Alım Yapılacak?

TÜBİTAK Başkanlık:

8 Uzman ve Üzeri

9 Uzman Yardımcısı

4 Avukat

3 AR-GE Destek Teknisyeni

TÜBİTAK İŞKUR ile:

10 Memur

4 Yönetici Asistan

2 Usta

1 Aşçı

1 Garson

TÜBİTAK (AA)

Başvuru Şartları Nelerdir?

Özel şartlar ilanın niteliklerine göre farklılık gösteriyor. Başvuruda bulunacak adayların genel şartlar kapsamında şu kriterleri karşılaması gerekiyor:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını başarıyla geçmek,

- Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

TÜBİTAK

KPSS Şartı Var mı?

TÜBİTAK Başkanlık birimlerine yapılacak alımlarda bazı pozisyonlar KPSS ve YDS şartı aranıyor. Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100'ünü İngilizce aldığını belgeleyen (Üniversiteden alınmış, onaylı belge) adaylardan İngilizce yeterlilik puanı aranmıyor.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

TÜBİTAK başvuruları 31 Aralık 2024 saat 17:00'a kadar devam ediyor. İŞKUR üzerinden alınan başvurular ise 16 Aralık 2024 tarihinde sona eriyor. Başvurular TÜBİTAK'ın resmi kariyer sitesi ve İŞKUR portalı üzerinden gerçekleştiriliyor.