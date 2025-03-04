Kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel Belgrad Ormanı’nda aranıyor!

İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'in bulunması için Belgrad Ormanları'nda başlatılan arama çalışması devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, 2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanları'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
Belgrad Ormanları'nda yoğunlaştırılan çalışmalara polis, AFAD, AKUT ve Ümraniye ile Sarıyer belediyelerine bağlı arama kurtarma ekipleri katılıyor.
Peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Ece Gürel'in yakınları da çalışmaları takip ediyor.
KAYIP MİMARIN YAKINI A HABER'E KONUŞTU
İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyleyen Ece Güler'den bir daha haber alınamadı.
Ekipler Belgrad Ormanı'nda arama ve kurtarma çalışması başlattı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
Ece Güler'in A Haber'e konuşan yakını şunları söyledi:
Ece cuma günü iş yerinde bir sıkıntı yaşıyor. Kendisi aslında peyzaj mimarı ancak bir avukatlı bürosunda çalışıyordu. Bu kurumda 10 senedir çalışıyor. Tazminat ile ilgili bir sorun oluyor imza attırma durumları oluyor. Ailesi de neden çıktığını neden emeğini yaktığını soruyor ancak bir kavga olmuyor. Pazar günü kafasını dinlemek için Belgrad Ormanı'nda geliyor ve bu sırada annesi ile konuşuyor yani bir sorun yok. Burada fotoğraf çekiliyor Amerika'da bulunan arkadaşına fotoğraf gönderiyor. Bu konuşma ve mesajlar üzerine biz buraya geldik. Buradan çıktı mı? Biz de bilmiyoruz. Pazar günü saat 15.00 ila 18.00 arasında telefonu çaldı ama açmadı sonrasında telefonu kapandı.
Yani biz pazardan beri buradayız ekipler pazartesinden beri buradan ancak burada olup olmadığını kimse bilmiyor. Şu anda telefon sinyalleri ile ilgili gelecek haberi bekliyoruz. Burada bulunan Orman Fakültesi'nden mezun bölgeyi çok iyi biliyor zaten eşiyle de sık sık buraya geliyor. En son buradaki bankta görülüyor. Yani orada arkadaşına fotoğraf atıyor.
Burada arama-kurtarma köpekleri, termal kameralar ve dronelar var. Şu anda bütün ekipler çalışıyor. Herhangi bir kavgası tartışması yok. Ece aklı başında bir kızdır. Yani sadece iş yerinde yaşanan problem var başka bir sıkıntı yok. Burası büyük bir tesis ve burada bir tane güvenlik kamerası yok. Buradan çıkmış bile olabilir biz de emin değiliz. Şu anda biz de telefon sinyallerini bekliyoruz.
Arama çalışmaları devam ederken bölgede ekiplere yardımcı olmaya çalışan Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel gazetecilere açıklamalarda bulundu.
"ARKADAŞINA FOTOĞRAF ATIYOR"
Sezer Gürel, "Saat 11.30 gibi evden çıktı, 14.00 gibi ailesi aradı, ulaşamadığını söyledi. Saat 15.00 gibi ben aradım, telefon çalışıyor ama cevap vermiyordu. Saat 18.00'e kadar telefonu açılmıyordu, sonradan tamamen kapandı. Annesi, 'Hacıosman'da bulunan Kent Ormanı'na hava almaya gidecekti' dedi. Biz de bunun üzerine oraya yoğunlaştık, ben oraya gittim. Dağ yollarına çok girmez, patika yollarında yürüyüş yapar. Ben girdiğim zaman bile beni uyarırdı. En son ileride bir gölet var, oradan fotoğraf atmış sosyal medyaya. Şimdi ekipler arama yapıyor. Eşimin giysilerini getirdim, arama kurtarma köpekleriyle arama devam ediyor. Son kar yağdığı zaman iş yeri ile ilgili bir sıkıntısı vardı. İzin almıştı, işe gitmediği gün bir tartışma olmuş, 'Ben de istifa ederim' demiş. Ben de öğüt verir gibi kendisiyle konuşmuştum" diye konuştu.
Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu ise, "Aramalar devam ediyor. Biz en son dün görüşmüştük. Belgrad ormanına yürümeye geleceğim demişti. Ve o saatten sonra da bir daha haber alamadık. Şu anda da arama devam ediyor" dedi.