Kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel Belgrad Ormanı’nda aranıyor!

A Haber ekibi peyzaj mimarı Ece Gürel’i arama çalışmalarını takip etti (Ekran görüntüsü)

Ece Güler'in A Haber'e konuşan yakını şunları söyledi:

Ece cuma günü iş yerinde bir sıkıntı yaşıyor. Kendisi aslında peyzaj mimarı ancak bir avukatlı bürosunda çalışıyordu. Bu kurumda 10 senedir çalışıyor. Tazminat ile ilgili bir sorun oluyor imza attırma durumları oluyor. Ailesi de neden çıktığını neden emeğini yaktığını soruyor ancak bir kavga olmuyor. Pazar günü kafasını dinlemek için Belgrad Ormanı'nda geliyor ve bu sırada annesi ile konuşuyor yani bir sorun yok. Burada fotoğraf çekiliyor Amerika'da bulunan arkadaşına fotoğraf gönderiyor. Bu konuşma ve mesajlar üzerine biz buraya geldik. Buradan çıktı mı? Biz de bilmiyoruz. Pazar günü saat 15.00 ila 18.00 arasında telefonu çaldı ama açmadı sonrasında telefonu kapandı.

Yani biz pazardan beri buradayız ekipler pazartesinden beri buradan ancak burada olup olmadığını kimse bilmiyor. Şu anda telefon sinyalleri ile ilgili gelecek haberi bekliyoruz. Burada bulunan Orman Fakültesi'nden mezun bölgeyi çok iyi biliyor zaten eşiyle de sık sık buraya geliyor. En son buradaki bankta görülüyor. Yani orada arkadaşına fotoğraf atıyor.