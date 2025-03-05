05 Mart 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Ece Gürel'in son görüntüleri ortaya çıktı
Ece Gürel’in son görüntüleri ortaya çıktı

Ece Gürel'in son görüntüleri ortaya çıktı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.03.2025 10:00
Güncelleme:05.03.2025 10:00
Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Pazar günü öğle saatlerinde ayrıldıktan sonra arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğine dair mesaj gönderen Ece Gürel'den bir daha haber alınamadı. Peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Gürel için, arkadaşının ihbarı üzerine AFAD, AKUT başta olmak üzere çok sayıda arama ve kurtarma ekibi dün Belgrad Ormanı'nda arama kurtarma çalışması başlattı. Polise Ece Gürel hakkında kayıp başvurusunda bulunan ailesi de arama çalışmalarını takip etmek için bölgeye geldi. Ekipler hassas burunlu köpeklerle arama çalışmalarını sürdürüyor.
Ece Gürel’in son görüntüleri ortaya çıktı
Ece Gürel’in son görüntüleri ortaya çıktı
Ece Gürel'in son görüntüleri ortaya çıktı
Zorlu kış şartlarında boğa bakımı güçleşiyor
Zorlu kış şartlarında boğa bakımı güçleşiyor
İzmir’de film gibi cinayet
İzmir'de film gibi cinayet
Kayıp mimar Ece Güler’i arama çalışmaları!
Kayıp mimar Ece Güler’i arama çalışmaları!
Koyun ve kuzuların coşkulu buluşması
Koyun ve kuzuların coşkulu buluşması
Silahla vurulan şahıs yaralandı
Silahla vurulan şahıs yaralandı
Minibüs tıra arkadan çarptı
Minibüs tıra arkadan çarptı
Bağcılar’da husumetlisi kurşun yağdırdı!
Bağcılar’da husumetlisi kurşun yağdırdı!
Kaybolan mimarı arama çalışmaları devam ediyor!
Kaybolan mimarı arama çalışmaları devam ediyor!
Un paketlerinde 365 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
Un paketlerinde 365 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
14. katın penceresine çıkan şahıs ikna sonucu indirildi!
14. katın penceresine çıkan şahıs ikna sonucu indirildi!
Balıkçılar tekneleri alabora olmasın diye mücadele verdiler
Balıkçılar tekneleri alabora olmasın diye mücadele verdiler
Daha Fazla Video Göster